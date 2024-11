Torres niega haber pedido 50.000 euros a Aldama con el que no descarta que puedan aparecer fotografías

Sin comprometerse del todo, el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha negado con rotundidad haber pedido o recibido una mordida de 50.000 euros de la trama Koldo, así como tener algún tipo de "relación estrecha" con el empresario Víctor de Aldama, que "no sabe ni cómo me llamo", aunque no descarta que puedan aparecer fotografías juntos en "algún acto público, aeropuerto o en algún encuentro con más personas". Un hecho que hace recordar la famosa instantánea, entre el presidente del Gobierno y Aldama tras el acto del PSOE en el Teatro La Latina de Madrid después de que Pedro Sánchez negara que conociera al empresario.

Torres ha desacreditado las acusaciones que Aldama lanzó el pasado jueves en la Audiencia Nacional por no aportar "ninguna prueba en siete días" y le ha acusado de mentir en sede judicial. Ha defendido su inocencia incidiendo en que Koldo García, quien habría pedido ese dinero para dárselo a Torres, según el empresario, también lo habría negado. "Si se demuestra algo, me iría", ha reiterado durante la sesión al asegurar que no ha cobrado "ni un euro" de comisión ilícita en toda su trayectoria política.

Durante la comisión de investigación en el Senado Torres ha reconocido haber tenido "mucha interlocución" e incluso, un número indeterminado de reuniones con el entonces asesor del ministerio de transportes, Koldo García, mientras era presidente de Canarias.

Soluciones de gestión

El expresidente de Canarias durante la pandemia ha rechazado cualquier trato de favor con Soluciones de Gestión, empresa investigada por la Audiencia Nacional a la que el gobierno canario compró mascarillas por 6,7 millones de euros en contratos adjudicados de forma directa al amparo de las normas de emergencia dictadas por la pandemia de covid. "Jamás ordené que se contratara o no se contratara con la empresa", ha expresado el expresidente canario.

"No hubo ningún tipo de conchabeo entre el Gobierno de Canarias y la empresa Soluciones de Gestión", ha subrayado al tiempo que ha defendido que si hubieran sabido de practicas irregularidades durante la pandemia, habrían acudido al juzgado de guardia a denunciarlo porque "abomina la corrupción".

Nuevos comparecientes

La comisión del Senado que investiga las diversas implicaciones del caso PSOE vivirá este viernes uno de sus momentos álgidos con la presencia de Javier Hidalgo, exCEOde Globalia, y Cristina Álvarez, asesora de Moncloa que hizo trabajos para la cátedra de Begoña Gómez y que precisamente ha sido citada a declarar como testigo por el juez Juan Carlos Peinado para que explique su implicación.

El Partido Popular, con mayoría absoluta en el Senado, citará a nuevos comparecientes en la comisión de investigación del caso Koldo en la Cámara Alta tras las nuevas revelaciones del comisionista de la trama, el empresario Víctor de Aldama. Los populares amplían el listado que incluye una quincena de nuevos comparecientes y llamarán, entre otros, a la nueva vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, antes vicepresidenta tercera del Gobierno; a la ministra de Defensa, Margarita Robles; y al jefe de Gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, Carlos Moreno, al que Aldama acusa de haber cobrado 25.000 euros.

El Partido Popular aún tienen pendiente citar a declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque su comparecencia está aprobada desde hace meses.