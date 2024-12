Feijóo, muy duro contra el PSOE y "su feminismo de Tito Berni" o "su democracia de las maletas de Delcy"

Alberto Núñez Feijóo ha clausurado su XXVII Intermunicipal, celebrada en Valladolid, en la que han participado más de 2.000 cargos municipales y provinciales, además de la dirección nacional del Partido Popular, en un acto que ha querido conceder todo el protagonismo a la política local que "se preocupa de los problemas reales" frente a un PSOE que celebra su congreso en Sevilla cercado por la corrupción. El líder del PP no ha escatimado en críticas a los socialistas, "reunidos para escuchar a El Uno".

"Yo no quiero un partido de culto al líder sino exigente con quien ha de liderarlo", ha dicho, en plena remodelación de la Ejecutiva del PSOE, hecha a imagen y semejanza de Pedro Sánchez, que ha optado por mantener a sus más fieles en puestos clase a pesar de estar salpicados por la corrupción. "Yo no soy Pedro Sánchez, jamás seré Pedro Sánchez, no estoy para que se me aplaudan los engaños y corruptelas", ha proclamado Feijóo, que ha calificado de "purgas" el cese de los críticos.

En un discurso muy duro contra el PSOE, y Pedro Sánchez, Feijóo les ha reprochado su concepto de la democracia en la que "pesan más las maletas de Delcy que los votos de los venezolanos" o su "feminismo de Íñigo Errejón, Tito Berni y los pisos pagados con dinero de los españoles", en referencia a José Luis Ábalos. "Queridos socialistas, si no cambiáis, sois tan culpables como él por permitirlo", ha advertido en plena cascada de casos de corrupción.

"Aguanta Pedro, te echaremos"

El presidente del PP ha centrado buena parte de su intervención en la cita del PSOE que se celebra en la ciudad hispalense, de la que ha dicho que tiene por objetivo "autoelogiarse, acallar a quien no le da la razón y amenazar jueces, magistrados y tribunales". "Aguanta Pedro, no mereces irte con un mínimo de honor, te vamos a echar los españoles libre y democráticamente", ha dicho Feijóo, después de llevar semanas pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno, en respuesta a lo que dijo Sánchez de que le piden por la calle que "aguante".

Las víctimas de la DANA en Valencia han estado muy presentes durante todo el fin de semana, con distintos homenajes y referencias en los discursos, incluida la participación de algunos de los alcaldes más afectados por la catástrofe a través de videollamada. "Visca Valencia, Valencia somos todos", ha proclamado Feijóo durante su intervención, en la que ha defendido la necesidad de volcarse en la reconstrucción de la ciudad.