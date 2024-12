Yolanda Díaz exige a Sánchez la posibilidad de pagar una pensión doble a los trans y LGTB oprimidos por Franco

El partido de Yolanda Díaz quiere recuperar el favor de algún hueco político y ha pensado en unir tres términos: LGTB, trans y Franco. El resultado es una ley para asignar dos pensiones a las personas trans y LGTB oprimidas en la dictadura de Franco, siempre que su pensión sea no contributiva. La petición no son sólo palabras. La exigencia se ha estructurado como proposición de ley y, por lo tanto, cuenta ya con articulado. Dentro de ese texto legal los dos principales puntos incluidos señalan lo siguiente:

"Artículo 3.º Reparación económica. Las personas destinatarias de esta norma percibirán, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, una prestación económica vitalicia de idéntica cuantía de la pensión mínima a la Seguridad Social para pensionistas mayores de 65 años sin cargas familiares". Es decir, que podrán llegar a tener dos pensiones porque, como indica expresamente la norma, "dicha prestación será compatible con cualquier prestación no contributiva que perciba la persona destinataria, siendo excluidos estos ingresos a los efectos de computar el volumen de ingresos para determinar el derecho o no a dicha prestación no contributiva". Traducido: si la persona trans o LGTB ha cotizado por su trabajo y se ha ganado el derecho a una pensión contributiva, no percibe el premio, pero si no ha llegado a generar su pensión contributiva, entonces tendrá este pago más la pensión no contributiva.

"Artículo 4.º Cuantías. La cuantía de la prestación se incrementará en un 50% para aquellas personas que hayan sufrido privación de libertad derivada de la aplicación de las normas citadas en el artículo 2 de la presente norma", aclara el segundo de los artículos clave.

El repetido argumento de la memoria histórica

Todo el argumentario vuelve a salir de la memoria histórica: "La memoria histórica se refiere al esfuerzo consciente por recuperar, verificar y rememorar la historia de una parte de la ciudadanía, pueblo o una cultura, especialmente en relación con eventos, experiencias y períodos de desigualdad. Este concepto se utiliza comúnmente para abordar la reflexión y el estudio de eventos traumáticos, conflictos, injusticias históricas o violaciones de derechos humanos. Se busca reconocer lo ocurrido, honrar a las víctimas, promover la verdad, la justicia y la reparación, además de prevenir la repetición de dichos eventos en el futuro", señala Sumar.

"Por otro lado, se refiere al proceso mediante el cual los individuos o grupos marginados, excluidos históricamente o vulnerables se incorporan plenamente en la sociedad, participan en la vida comunitaria y disfrutan de los mismos derechos y oportunidades que otros miembros de esa sociedad. Esto implica no solo la igualdad legal, sino también la aceptación, la inclusión y el respeto por la diversidad", añaden los comunistas. Y ahí aluden a la "Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social, en adelante LPRS, una ley española aprobada por el régimen franquista el 4 de agosto de 1970. Entre otros supuestos, penalizaba con penas de prisión y destierro las prácticas homosexuales, declarando a las personas procesadas en «estado peligroso», por lo cual se les aplicó, citando textualmente, «las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación a los que realicen actos de homosexualidad".

La norma aludía a la homosexualidad. Pero, Sumar señala que "la dictadura calificaba la transexualidad como una «homosexualidad extrema» y la perseguía como si se tratase de un delito, creía que las personas homosexuales eran tan delincuentes como enfermas, y que las personas trans no eran más que la manifestación de una «homosexualidad extrema» a la que había que «convertir» con cárcel, marginación y «reeducación".

El objeto de nueva proposición

El "artículo 1" de la nueva proposición de ley aclara el "objeto. La presente ley tiene por objeto reconocer y reparar a las personas trans y LGTBI víctimas de la dictadura por la violación de sus Derechos Humanos y la violencia institucional que han padecido históricamente a causa de su orientación sexual, identidad y/o expresión de género, garantizándoles un envejecimiento digno".