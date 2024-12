El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, declarará este jueves ante el magistrado de la Sala de Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en el marco de la trama Koldo. El que fuera número 3 del PSOE llegará, según fuentes de su entorno, "dispuesto a contar su verdad" y es que dice que "no hay nada irregular" en los contratos de su ministerio con las mascarillas.

Una declaración que no parece preocupar en Moncloa donde están seguros que no disparará contra el Gobierno. En el entorno de Ábalos, hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez , marcan distancias con la euforia del Ejecutivo y afirman que "no ha hablado con nadie del Gobierno". Quieren transmitir que no hay ningún pacto y que se han enterado por los medios de la tranquilidad que impera en Moncloa ante su declaración a petición propia ante el Supremo.

La corrupción "se queda en Ábalos"

Durante las últimas semanas, sólo ha habido un breve encuentro entre Ábalos y el que fuera su lugarteniente, Santos Cerdán, a medios de noviembre en los pasillos del Congreso. Ambos se encontraron y hablaron durante unos minutos. Entre el exministro y los que fueran sus compañeros de Gabinete existe un malestar larvado desde que este pasado verano, el ministerio de Transportes, ahora en manos de Óscar Puente, hiciese una auditoría señalándole como responsable. A este informe se une un expediente de expulsión del PSOE, partido del que llegó a ser secretario de organización.

No parece que los puentes entre el diputado ahora en el mixto y su antiguo partido se vayan a reconstruir. En Moncloa siguen afirmado que el macro-escándalo de corrupción, del que se derivarán varias piezas, "se queda en Ábalos" y le conminan a que dé todas las explicaciones.

Un perímetro de seguridad en torno a Pedro Sánchez y al resto de ministros señalados por el "nexo corruptor" Víctor de Aldama. En el núcleo duro del Gobierno creen que, al final, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta Montero, su jefe de gabinete Carlos Moreno y el ministro Ángel Víctor Torres saldrán sin ninguna tacha judicial. En el caso del ministro canario ven un "enseñamiento" personal y creen que responde a algún tipo de campaña orquestada desde el archipiélago para evitar que vuelva a la política autonómica.

Aldama dice "alguna verdad"

En el entorno de Ábalos afirman que con su declaración ante el Supremo van a "desmontar las mentiras de Aldama" aunque admiten que dice "alguna verdad". Entre estas, destacan aquellas que le absuelven como cuando en alguna de sus entrevistas recalcó que los contratos de las mascarillas fueron legales. También admiten que el empresario colaboró con el ministerio como intermediario pero niegan irregularidades o tratos de favor.

El exministro tampoco guardaría buena relación en la actualidad con "el nexo corruptor de la trama" y afirma que su estrategia de defensa se basa en "decir lo que le dicen los abogados". Frente a esta versión, Ábalos estaría preparando su declaración ante el juez en solitario y lamentan que hay "muchos tomos" para "alguien que no es docto en la materia".

Si Sánchez insinúa una connivencia del PP con los jueces, en los casos que le afectan como puede el de su mujer, en el entorno de Ábalos hablan "de una causa política" contra el exministro. Incluso tercian que nadie tiene interés "en contar la verdad". De ahí que haya roto los contratos de colaboración con televisiones y que ya no acuda a los medios de comunicación para dar su versión.