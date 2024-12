La Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, ha decidido posponer la decisión y dejan, por el momento, sin valorar la Proposición No de Ley presentada por Junts, el pasado 11 de diciembre, que insta a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. La izquierda ha impuesto su mayoría para impedir que se debata una iniciativa que dejaría visible la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez en el hemiciclo aunque no tuviera "impacto jurídico", ya que la decisión de celebrar una cuestión de confianza corresponde solo al presidente del Gobierno.

Optan a aplazar la decisión ya que "podría generar doctrina". Fuentes de la Mesa justifican esta decisión en que no existen precedentes por lo que necesitan más tiempo para estudiarlo, aunque tampoco existen referencias de que se posponga la admisión o rechazo a trámite de una iniciativa de un grupo parlamentario.

Esta demora viene tan solo un día después de que los letrados del Congreso, a través de un informe de 14 página, no pusieran trabas para que el órgano de gobierno de la Cámara dé trámite a la iniciativa de Junts, dando vía libre al PSOE para poder debatir esta cuestión de confianza en pleno. Sin embargo, la Mesa traslada que necesitan más tiempo para estudiarlo y que "no hay premura porque el aplazamiento no tiene una repercusión inmediata" avisando que en el hipotético caso de que reciba luz verde de la Mesa del Congreso se votaría a finales de febrero o principios de marzo aprovechando el parón parlamentario con motivo de las fiestas navideñas.

De esta forma el Gobierno de coalición gana tiempo y enfría el pulso del fugado Carles Puigdemont posponiendo esta iniciativa que aunque no tiene consecuencias jurídicas el impacto político podría ser mayúsculo.

De esta forma, la Mesa vuelve a tener tres posibles escenarios: admitir a trámite la PNL, rechazarla, o pedir a Junts que reformule su iniciativa, algo que por el momento no está contemplado.