Pilar Alegría anuncia su candidatura contra el lambanismo para liderar el PSOE de Aragón

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, presentará este sábado en el polideportivo de su localidad natal, La Zaida en Zaragoza, su pre-candidatura para tratar de ser la próxima secretaria general del PSOE de Aragón y suceder así al expresidente autonómico Javier Lambán.

La ministra cuenta con el apoyo rotundo de las agrupaciones de Huesca pero tiene la oposición de los dirigentes de Zaragoza y Teruel, aunque en su equipo esperan que, en unas primarias, cuente con un mayor respaldo de los militantes. Lo que sí dan por hecho es que, al final, habrá primarias aunque el sector lambanista todavía no ha desvelado su candidato aunque todo indica que será el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero.

Fracaso al conseguir una candidatura de unidad

Tras el Congreso de Sevilla, en el equipo de Alegría trataron de seducir a algunos lambanistas para romper la unidad y tratar de enarbolar una candidatura conjunta entorno a la ministra que evitase unas primarias. Incluso incluyeron en el Comité Federal a Teresa Ladredo, alcaldesa de Ejea de los Caballeros, localidad natal de Lambán.

Lo que iba a ser una mano tendida a los no afines acabó desatando una guerra y Ladredo optó por dimitir, alegando su lealtad al todavía secretario general del PSOE aragonés. La tensión se palpó durante el cierre del Congreso de Sevilla ya que altos cargos como Mayte Pérez, portavoz en las Cortes de Aragón, se ausentaron durante el discurso de Sánchez como muestra de rechazo tras no haber sido consultados, ya que Alegría negoció la Ejecutiva en nombre de Aragón pese a que las listas lambanistas tenían más delegados.

Tras no romper la unidad lambanista, en el sector de Alegría empezaron a asumir que no les quedaba otra que batirse en primarias. Una opción que no les convencía del todo ya que, por ejemplo, de cara al Congreso Federal las candidaturas lambanistas ganaron de calle en Zaragoza y Teruel. Ahora, lo fían todo al carisma y presencia de Alegría para vencer ante los militantes.

Aragón es una de las comunidades que más le interesan a Pedro Sánchez ya que, hasta ahora, no ha conseguido poner a un peón al frente de esta federación que, junto a la castellano manchega, se ha caracterizado por ser una de más díscolas. El secretario general del PSOE lo fía todo a su ministra zaragozana para relevar a Lambán, que está enfermo y de salida de la política, y conseguir que esta federación sea más sumisa a Ferraz.