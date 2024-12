Pilar Bernabé aumenta sus críticas a Mazón mientras se prepara como candidata del PSOE a la alcaldía de Valencia

Este lunes, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, hizo una tournée mediática con hasta tres entrevista en solo una mañana. Empezó en la Mirada Crítica de Telecinco, pasó a la Hora de la 1 y más tarde en Al Rojo Vivo. La política valenciana es, desde hace semanas, el rostro socialista que más aparece en la pantalla y se intensifica en esta etapa navideña con el Gobierno de vacaciones. Cuando no lo hace por su cargo institucional lo hace por su puesto orgánico, secretaria de Igualdad en la Ejecutiva del PSOE, que es el número 4 en el escalafón del partido.

Los socialistas quieren promocionar a Bernabé. No lo ocultan. Ella fue la encargada de intentar rentabilizar políticamente la manifestación de este domingo en Valencia en el que se pidió la dimisión del presidente valenciano, Carlos Mazón. Este mismo lunes, en su ronda de entrevistas, la delegada del Gobierno recalcaba que había hecho "una copia espejo de su móvil". Una forma de retar a Mazón para que enseñe su registro de llamadas. "Que yo no he borrado", añadía más tarde. "El CECOPI debería haberse grabado, debería haber actas y lo último que conocemos es que no existen", añadía poniendo en la llaga contra el presidente valenciano.

Fuentes socialistas explican que el próximo destino de Bernabé es ser candidata a la alcaldía de Valencia. En el partido se deshacen en elogios a su gestión, que confrontan con la "ausencia" de Mazón.

En el PSOE también empiezan a sospechar que un hipotético relevo de Mazón podría venir de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que en las últimos elecciones consiguió 13 ediles frente a los 9 de Compromís, 7 del PSPV y 4 de Vox. Si se produce ese relevo de cara a las próximas elecciones, sin Catalá y sin Ribó como candidatos de sus respectivos partidos a la alcaldía, en el PSOE y PSPV ven una oportunidad para tratar de conseguir la tercera alcaldía de España.

Lo que esperan es que Bernabé refuerce así el tándem con Diana Morant, que será la próxima candidata al Gobierno valenciano, y que lo haga en lo que, hasta ahora, ha sido una la plaza fuerte de Compromís. Entre 2015 y 2023, el alcalde fue el nacionalista Joan Ribó superando en todos los comicios a los socialistas.

Los 807.000 habitantes de Valencia, unidos al de la zona metropolitana, son claves para elegir al presidente autonómico. Entre la capital y localidades del cinturón rojo como Manises, Aldaia y Picassent se llega a una población de casi 1.600.000 habitantes o lo que es lo mismo: un 31% de los habitantes de la Comunidad Valenciana. No se puede olvidar que, salvo adelanto, los comicios autonómicos valencianos se celebran a la vez que los municipales.

Más importancia aún tienen de cara a la elección del presidente de la Diputación de Valencia. Una institución que los socialistas perdieron en 2023, a la vez que la izquierda perdía el consistorio de la capital. También accedieron a ella en 2015, a la vez que Ribó conseguía el bastón municipal de Valencia. En la capital del Turia se puede decidir a la vez el destino de otras dos instituciones: Generalidad y Diputación.