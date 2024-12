Sayas: "Sánchez y Chivite sólo han ofrecido en Navarra pactos con la indecencia"

Sergio Sayas ha declarado este martes en Es la mañana de Federico de esRadio que "lo que hemos visto durante el balance de Chivite es que Navarra ha dejado de ser una tierra de progreso para ser una tierra de nacionalismo". El diputado del PP en el Congreso ha criticado la "incompetencia" de la presidenta regional, que "nos ha hecho ir atrás en materias como sanidad, educación o dependencia", amén de su "sectarismo más absoluto en políticas económicas" y su "falta de escrúpulos con sus pactos con los proetarras": "Sánchez y Chivite sólo han ofrecido en Navarra pactos con la indecencia".

Sayas ha dicho que "Chivite es alumna aventajada de Sánchez": "La hemos visto practicar la mentira no ocasional, sino como forma de hacer política". El exdiputado de UPN ha recordado que "Sánchez utilizó Navarra como una cobaya de sus pactos con los proetarras", añadiendo que, "si pudiera pedir un deseo al año, es que Sánchez deje de ser presidente y que consigamos echarlo de la Moncloa, porque es evidente que no se va a ir".

Tras recordar las numerosas imputaciones que orbitan en torno a Pedro Sánchez –la de su esposa, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez; su antigua mano derecha en el partido, José Luis Ábalos, etcétera–, el diputado navarro ha opinado que "en cualquier democracia seria del mundo, no sería presidente de ningún país".

Finalmente, Sayas ha apostado por "revertir un camino que ha anulado completamente a un PSOE que ya no existe": "No hay un PSOE, hay un Partido Sanchista. Y un PSOE es fundamental para construir pactos de Estado y construir una España democrática y constitucional". El diputado popular ha insistido en la idea de "volver a construir un país unido, que pueda discrepar, pero también sumar y que ponga en el centro el bienestar de los españoles, no el de quien ocupa el sillón de la Moncloa".