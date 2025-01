Junts humilla a Sánchez tumbando sus medidas más electoralistas: subida de pensiones, transportes y desahucios

Se cumplió la amenaza de Puigdemont. Junts ha votado en contra de los tres Reales Decretos que se esperaba convalidar durante este miércoles. Los separatistas, además de su anunciado voto en contra del Real Decreto de las energéticas, que se ha rechazado por 183 en contra y 165 a favor, han tumbado el Ómnibus, que ha decaído por 177 votos negativos y 171 a favor. La medida incluía la subida de las pensiones, la subvención al abono transporte y la cesión de un palacete en París al PNV.

El voto afirmativo del PP a uno de los tres Decretos, la reforma de las pensiones para alargar la edad de jubilación, pactada por el Gobierno con CEOE y sindicatos, salva al Ejecutivo de sufrir una derrota aún mayor, que verá decaer dos de sus tres propuestas. Este texto ha salido adelante por 298 votos a favor y 51 en contra.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, anunciaba su rechazo a los tres Decretos y acusaba al Gobierno de "chantaje" , "trilerismo" y "gandulerismo" al juntar en un mismo texto varias medidas que nada tienen que ver. "Pongan la subida de las pensiones en un solo decreto y lo votaremos a favor", ha afirmado la portavoz separatista.

Críticas que se producían después de negociar con el PSOE hasta el último momento, con Santos Cerdán yendo incluso a Waterloo para intentar convencer a Carles Puigdemont, sin éxito. Nogueras evitaba fijar posición durante el debate del Decreto ómnibus y sorprendía anunciado su rechazo a las tres propuestas en el decreto sobre el impuesto a las energéticas.

El rechazo del PP

Después de que Junts anunciara su rechazo a todos los Decretos, el PP confirmaba que no se convertiría en la tabla de salvación del Gobierno para sacar adelante el Ómnibus, en el que incluye desde ayudas a los transportes o la DANA, a prebendas para el PNV. Los de Feijóo habían guardado en secreto el sentido de su voto en las horas previas para "hacer sufrir al Gobierno". "El regalo que el Gobierno hacía al PNV en forma de palacete en París no cuenta con el apoyo del Partido Popular", defienden en el partido.

Para compensar su rechazo a este Decreto que incluye una subida de pensiones, los populares han anunciado que han registrado una Proposición de Ley para que ese incremento quede garantizado. Esperan recibir el apoyo del PSOE, después de que hayan acusado a la oposición de no preocuparse por los pensionistas. "Será muy difícil que los socialistas voten en contra", defienden en el PP, que anuncia también propuestas para ayudar a Valencia tras la DANA, y las personas que reciben el ingreso mínimo vital.

El Gobierno arranca el año como lo terminó: recibiendo el rechazo del Congreso a sus propuestas, en este caso, con consecuencias inmediatas y de mayor calado para el PSOE, ya que dejará sin efecto medidas en vigor como la subida de las pensiones, las ayudas al transporte público o la prórroga para prohibir los desahucios. Todas ellas, de cara a su electorado, y que podrían perjudicar todavía más la imagen de los socialistas entre sus propios seguidores.

La guerra Junts-ERC

El debate del Pleno dejaba también en evidencia la guerra entre Junts y ERC, que luchan por influir en el Gobierno pero sin querer convertirse en el salvador de Pedro Sánchez, dado su retroceso en Cataluña. "El chantaje con nosotros no funciona", advertía Nogueras al Gobierno, mientras acusaba a otros partidos de votar a cambio de nada, en clara alusión a ERC. "Estamos hasta las narices que engañen a la gente y nos preguntamos hasta cuándo algunos partidos catalanes seguirán comiéndose estos chantajes", decía.

Sus afirmaciones han desatado las críticas del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que le ha preguntado: "¿Ustedes votan a cambio del 3% o del 4% porque la sentencia no queda clara? Una clara alusión a los juicios por corrupción contra CiU y Jordi Pujol. ¿Ustedes no han votado nunca a favor del 3%?, ha inquirido ante la bancada de Junts. Para Rufián, la suma de PP, Vox y Junts es una "mayoría que acabará cargándose al Gobierno". "Desde la prensa progresista se creen aquello de que Junts no se va a atrever", ha ironizado sobre una hipotética moción de censura que el portavoz de ERC ve "más cerca que nunca". "Desconocen la potencia mediática que tiene esta gente en nuestro país", ha asegurado criticando a la prensa afín a Junts y sus redes sociales.