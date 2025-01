Azcón: "Ahora hay en Aragón un Gobierno dispuesto a ayudar a que las inversiones creen riqueza"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha hablado en una extensa entrevista con Carlos Cuesta de los "retos" de su región, de fiscalidad y financiación autonómica, de los desafíos pendientes y los proyectos e inversiones atractivas que han conseguido atraer a la región. Para el presidente, el "elemento diferencial" actual es que "tenemos ambición, una sana ambición de que en Aragón nos vayan bien las cosas. En Aragón tenemos un reto que es repoblarnos, un reto que es que la gente vuelva a mirar nuestra comunidad autónoma y venga a vivir a nuestra comunidad autónoma. Y por mucho que digan, solamente hay una fórmula, que es generar prosperidad". Por ello, explica, se han centrado "exclusivamente en contar muchas de las bondades que tiene nuestra comunidad autónoma, que son recursos naturales, que es suelo barato, gente con formación profesional y cumplidora como somos los aragoneses. Y además un Gobierno que está dispuesto a empujar, a no poner palos en la rueda y eso ha dado resultado".

Aragón, ha contado, está aprovechando la ocasión con la tecnología tras aprovechar otras oportunidades en su historia como la de la industria del automóvil: "Este es el momento de los datos. Las infraestructuras tecnológicas que van a dar soporte a la Inteligencia Artificial necesitan de consumos increíbles en energía. En España, lo estamos haciendo en Aragón, tenemos capacidad de tener esas grandes inversiones tecnológicas. Eso siempre y cuando haya Gobiernos dispuestos a aprovechar esa oportunidad".

Entre los proyectos en marcha, ha citado Carlos Cuesta, están el de centros de datos de Amazon, Microsoft en Calatayud, Blackstone en Catalorao… "Solo en centros de datos, este año vamos a anunciar 33 mil millones de euros, pero no va a parar ahí", ha explicado Azcón, convencido de que en 2025 habrá nuevos anuncios de inversión. "A mí me interesan fundamentalmente dos", ha indicado Azcón, el "empleo de alta calidad" y el hecho de que "estas grandes infraestructuras tecnológicas son cajas registradoras". "Esas cantidades ingentes de dinero que tienen que invertir, necesitan una rapidísima amortización. La tecnología, los chips, en muy poco tiempo, van a quedar anticuados, salen nuevos chips y hay que amortizar muy rápido, facturando muchísimo dinero. Empresas que van a crecer exponencialmente en los próximos años", ha augurado.

El reto para estos proyectos es la energía. Al respecto, Azcón ha señalado que Aragón "produce energía de todo tipo". "Este Gobierno decidió cerrar la central térmica de Andorra pero los centros de datos consumen energía renovable y siempre necesitan estar enchufados a la red. El origen de la energía no sé sabe cuál es, si es nuclear, de los molinos o las placas fotovoltaicas. Pero en Aragón, a la hora de poner centros de datos, conocimos un proyecto en el que la central de ciclo combinado de Escatrón (pertenece a Repsol), también está explorando la posibilidad de un centro de datos, porque hoy lo que quiere ese tipo de empresa es tener la capacidad de enchufarse. Si tienen un enchufe que les asegure la energía, hay una industria que se va a poner a trabajar. Por eso, uno de los debates más importantes que tiene este país que el Gobierno no está atendiendo con la importancia que debería, es la energía y la producción de energía. La inversión en las redes de transporte y distribución de energía es el elemento clave para reindustrializar España", ha señalado.

Entre otros grandes proyectos, han repasado, están la "noticia espectacular" de de la gigafactoría de CATL y el segundo almacén logístico de Inditex en Zaragoza. Para Azcón, la decisión de la compañía de Amancio Ortega se debe a que Zaragoza "es el lugar idóneo" como "eje alrededor de las grandes ciudades de nuestro país, con importantísimas conexiones aéreas, ferroviarias y con los puertos de España", que convierte a la logística en "otro de los motores económicos fundamentales en Aragón". El presidente también ha citado otro gran proyecto, el del Grupo Costa, "genuinamente aragonés" y ha reflexionado sobre las posibilidades de la región también para la agricultura y la ganadería. A Zaragoza llegará una inversión "cercana a los 500 millones en un sector que es muy intensivo en creación de puestos de trabajo y en mano de obra".

Entre los temas tratados en la entrevista también ha estado la vivienda, uno de los problemas que acaparan el debate en toda España, y el tirón del turismo en el Pirineo aragonés: "Nuestro oro es de color blanco y es la nieve". Con inversiones crecientes en innivación, el objetivo de la región es potenciarlo "con todas las infraestructuras y en todas las comarcas". Para ellos "es una pieza estratégica y un motor importantísimo de desarrollo", ha señalado. "¿Se va a enfadar Baqueira? ¿Va a incluir en la próxima reclamación Carles Puigdemont: "hay que frenar el desarrollo de Formigal"?, ha bromeado Carlos Cuesta. "Espero que no", ha contestado Azcón,, "eso depende del gobierno de Aragón, no depende del gobierno de España".

La entrevista también ha tratado las infraestructuras en una región que tiene "las peores carreteras de España". Su Gobierno aspira a una "renovación integral" de cerca de 2000 kilómetros en una región muy extensa en la que tener una buena carretera es clave. Sobre ello, Azcón ha señalado uno de los "dramas" de la región, que las autovías en nuestra comunidad autónoma lleven "décadas de retrasos". "Es verdad que, con el actual ministerio, hemos conseguido algunos avances, en la A-23 y avances en algunas de las carreteras en la provincia de Huesca, pero nos queda todavía muchísimo camino por recorrer en las comunicaciones con el bajo Aragón y fundamentalmente con la provincia de Teruel". Sobre esta provincia, destacó el aeropuerto industrial de Teruel, un "proyectazo" que podría duplicar los empleos en 2025: "En Teruel es un auténtico polo de atracción, de inversión y de generación de riqueza", dijo sobre un aeropuerto que reúne "unas condiciones climatológicas para los aviones excepcionales" y que por ello se ha lanzado a la industria "extraordinariamente rentable y creciente" del mantenimiento y reparación de aviones.

Otro polo de negocio para Aragón es el sector Defensa: la región quiere lanzar el Hub Internacional de Defensa. Sobre ello, Azcón ha apuntado que "en Aragón tenemos algo que es muy importante, no hay dudas sobre que los militares son bienvenidos. Nosotros hemos visto en Aragón manifestaciones, no contra el Ejército, sino a favor del Ejército". La infraestructura que el Ministerio de Defensa tiene en Aragón, ha dicho, "no es comparable, en términos relativos, con ninguna otra comunidad autónoma de España", destacando elementos como el campo de maniobras de San Gregorio.

"Lo comparan con uno que hay en Polonia, pero es uno de los campos de maniobras militares más importantes que hay en toda Europa. Por eso, decimos que existe una disfunción entre la importancia que el Ejército tiene en nuestra comunidad autónoma, de lo cual nos sentimos extraordinariamente orgullosos, y las decisiones que a lo largo de la historia el Ministerio de Defensa ha tomado para que se instalaran industrias ligadas a la defensa".

Ahora, ha continuado Azcón, viene un momento en el que la OTAN va a necesitar que los estados dediquen no menos del 2% del PIB a la industria de defensa. En los próximos años, nadie duda de que se van a producir incrementos muy importantes del Ministerio de Defensa en la industria que está ligada a la defensa y en Aragón vamos a trabajar para encontrar nuestro hueco", ha avanzado. "Tenemos condiciones objetivas para que, igual que hay otras industrias que están invirtiendo miles de millones en nuestra comunidad autónoma, objetivamente la Industria de Defensa también mire Aragón".

Sobre financiación, Azcón ha abogado por "seguir trabajando sin hacer ruido, seguir llegando a acuerdos, seguir siendo un lugar atractivo donde la gente crea que se pueden poner en marcha proyectos. Otra cosa es que no estemos dispuestos a levantar la voz cuando vemos injusticias. Yo lo he explicado muchas veces, lo primero que tenemos que hacer es contar la verdad, que siempre funciona. Esto de la condonación de la deuda es mentira, no es condonación de la deuda, es reparto de la deuda. Lo que quiere hacer el Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña y con Junts no es perdonarle la deuda a nadie, es que los aragoneses paguemos la deuda de los catalanes".

En cuanto a impuestos, el presidente aragonés ha indicado que seguirán bajándolos: "La gran bajada de impuestos del año 2025 es Sucesiones: "Es el año en el que el impuesto de sucesiones, fundamentalmente de padres a hijos, tiene que desaparecer de nuestra Comunidad y donde también pondremos en marcha otras bajadas de impuestos. En este caso, muy relacionadas con la vivienda, con las familias y con las personas que tienen discapacidad".