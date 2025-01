La concejal del PNV del Ayuntamiento de Zamudio (Vizcaya) Mireia Zarate ha sido la encargada de presentar los premios que llevan el nombre del padre del nacionalismo vasco y fundador del PNV, Sabino Arana; en los que ha comparado la figura de Arana, un racista enfermizo que consideraba a los españoes impuros frente a la raza vasca, con la del reverendo estadounidense Martin Luther King, que lideró el movimiento en defensa de los derechos civiles de los negros en EEUU.

"Sabino murió joven por una enfermedad rara y Martin Luther King fue asesinado, pero los dos tuvieron un sueño: Sabino el sueño de ver al País Vasco recuperar sus derechos históricos como nación en el concierto de los pueblos de Europa y, Luther King, recuerdo su mítico I have a dream –Tengo un sueño, el discurso más famoso del reverendo—, soñó con la igualdad de todas las personas con independencia de su origen, color de piel, estracción social, defendiendo siempre los derechos civiles universales", ha asegurado Zarate poniendo al mismo nivel a Arana con el mayor icono en defensa de la igualdad racial en Estados Unidos.

👀 El PNV compara a Sabino Arana con Martin Luther King en los premios de su Fundación. Escuchad el vídeo, que luego decís que son bulos. pic.twitter.com/q4ApsIMchE — PP Vasco (@PPVasco) January 27, 2025

De esta forma se ha pronunciado la concejal del PNV este domingo en los premios organizados por la Fundación Sabino Arana, que, según dice en su web, se encarga de fomentar "el conocimiento de la historia vasca, su preservación y divulgación". Así, Zararte ha aseverado que la fundación entregaba siete galardones haciendo referencia a "siete sueños con un denominador común: el compromiso" con la sociedad. Un compromiso que, a su juicio, está presente en la lucha de la Fundación contra el "reverdecer de los fenómenos ultras" y a favor del "derecho a la libertad". "We have a dream", ha apostillado la dirigente vasca haciendo referencia de nuevo al discurso positivista del reverendo.

El racismo de Arana

Unos valores en referencia a la igualdad de las personas y la convivencia entre razas que no compartía el padre del nacionalismo vasco, que fue un acérrimo defensor de la pureza de "raza vasca" y la necesidad de preservarla frente al "invasor español". De hecho, según recoge el profesor de la Universidad del País Vasco José Luis de la Granja Sainz en el libro El antimaketismo: la visión de Sabino Arana sobre España y los españoles, este aseguró en un discurso que "los españoles y los vizcaínos españolistas y los liberales" eran los "enemigos" de su patria.

En el mismo sentido se expresa en otro de los extractos de sus discursos, en el que insta al pueblo vasco a no "rozarse" con el español para que no se contagiara de la "ignorancia" del mismo. "El roce de nuestro pueblo con el español causa inmediata y necesariamente en nuestra raza ignorancia y extravío de inteligencia, debilidad y corrupción de corazón", llegó a decir Arana, que pidió el fin de todo contacto entre los pueblos recalcando, incluso, que si los españoles aprendieran vasco, los vascos tendrían que hablar otra lengua para que no les entendiesen.

"Si nuestros invasores aprendieran la lengua vasca, tendríamos que abandonar ésta, archivando cuidadosamente su gramática y su diccionario y dedicarnos a hablar el ruso, el noruego o cualquier otro idioma desconocido para ellos", mantuvo en una ocasión el padre del PNV, que, además de racista, es considerado clasista y misógino por algunos historiadores. "Uno de tus deberes principales es el de estar sumisa a mis mandatos y obedecerme en todo lo que no vaya contra Dios", le explicó Arana a la que sería su esposa dos meses más tarde en una carta.