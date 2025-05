Como era de esperar, los whatsapp desvelados por El Mundo sobre las conversaciones de Pedro Sánchez con José Luis Ábalos, han marcado la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le ha preguntado por el rescate de Air Europa, después de que los mensajes le señalen como la persona que inicia la operación, a lo que Pedro Sánchez ha evitado responder optando por ir al ataque.

"Dé la cara ante los españoles, diga la verdad por una vez y actúe con la dignidad que se merece nuestra nación", le reclamaba Feijóo citando el rescate de la aerolínea. "Qué escandalera montaron ustedes con una filtración existente y cómo se regodean con una filtración, esta sí, que es un delito", le respondía Sánchez, en referencia a la filtración sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso por la que está imputado su fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un intento por comprar ambos casos.

"Convoque elecciones, ahórrenos el bochorno"

"Están en la oposición entretenidos con las casquerías que les dan y este Gobierno, mejorando la vida de la gente", remataba el presidente, que sacaba a colación el próximo congreso del PP de julio para advertirle de que no arreglará su "liderazgo averiado". "Ándese con ojo porque uno entra Papa y sale cardenal", se mofaba. "¡Váyase!, ¡convoque elecciones!, algo de bochorno le ahorrará a los españoles", le exigía Feijóo en su turno de réplica, que aprovechaba para insistir en la cuestión de los mensajes, sin éxito.

El líder del PP le señalaba: "Usted no era el uno que pasaba por allí, era el uno que estaba al tanto de todo, por eso lo sabía y lo tapó, porque participó", decía, recordado que se especuló hace años con la información que debía guardar su móvil y si el hecho de que Marruecos pudiera haber tenido acceso a esos datos influyó para que el Gobierno le entregara el Sáhara. Feijóo también vinculaba las últimas revelaciones con la salida de Ábalos y su posterior inclusión en las listas para concluir que "Sánchez le tiene miedo". "Tanto esfuerzo en borrar el móvil del fiscal y lo que había que haber borrado es el móvil de Ábalos", ironizaba.

En su último turno de intervención ante el líder del PP, Sánchez sólo recogía el guante de la convocatoria electoral para vincularlo con el congreso del partido del próximo mes de julio, nuevamente, reprochándole "no haber estado preparado hasta ahora para la convocatoria de elecciones" o "no haber estado a la altura de la oposición estos tres años". "Por muchas piezas que cambien en el congreso del PP no van a cambiar la pieza que deben, la pieza averiada que es usted, señor Feijóo", remataba, sin mencionar siquiera a Air Europa.