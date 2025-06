Tellado llama a manifestarse contra un Gobierno "atrapado por la corrupción económica, política y moral"

Mientras en Barcelona empezaba la Conferencia de Presidentes autonómicos Miguel Tellado ha sido entrevistado vía telefónica en Es la Mañana de Federico, comentando la manifestación convocada por su partido de la que ha asegurado que "va a ser un éxito" y que en la Plaza de España de Madrid "va a haber un grito unánime de una sociedad que está harta de la corrupción".

Tellado ha querido decir que aunque mucho "de la corrupción económica" a él le parece tan o más grave "la política", la de los pactos con el nacionalismo y la de las cloacas. "Es un gobierno atrapado por la corrupción económica, política y moral", ha concluido.

"El PSOE nos tiene acostumbrados a tapar un escándalo con otro", ha dicho el portavoz popular a cuenta del escándalo de las cloacas socialistas, del que ha recalcado que "Leire Díez no es una periodista" sino una "fontanera" a la que "han pillado con las manos en la masa ofreciendo tratos con la fiscalía para sacar cosas contra jueces, periodistas, políticos y fiscales".

Además, ha pedido al PSOE que "en lugar de tratar a la ciudadanía como idiotas debería dar explicaciones y asumir responsabilidades", por lo que "es el momento de convocar elecciones y dar la palabra a la ciudadanía".

Sobre la Conferencia de Presidentes ha asegurado que con ella "Sánchez busca la foto de la normalidad, pero la verdad es que España vive en una anormalidad sin precedentes".

Hablando de la reunión en Barcelona ha comentado también el uso de traductores para que los presidentes autonómicos hablen en catalán y vasco en sus intervenciones, Tellado ha dicho que "el que crea que las lenguas son otra cosa más que instrumentos para comunicarse está haciendo política" y ha lamentado que "Illa lo hace porque está secuestrado por los nacionalistas" y que "el socialismo ha dejado de ser constitucionalista en Cataluña y en España", además de que "en Cataluña no lo ha sido nunca".

Sánchez, una "gran mentira"

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados ha señalado que tras estos escándalos que se han conocido en las últimas semanas "Sánchez está noqueado, su Gobierno no da para más y él tratará de aguantar todo lo que pueda porque no le queda otra". En este sentido, Miguel Tellado ha añadido que el presidente del Gobierno "está atornillado al poder porque necesita resortes del poder para defenderse" y que "de ahí sólo lo podemos sacar los españoles y mientras no nos dé la palabra en las urnas nosotros vamos a salir a la calle".

Ha apuntado que el Sánchez "resiste para que el escándalo de mañana tape el de hoy" y que "todo lo que está saliendo es miserable" porque "vamos de escándalo en escándalo". "Sánchez es una gran mentira, incluso los que le votaron también fueron engañados. Hay votantes socialistas que también están asqueados por todo lo que ocurre", ha dicho Tellado que ha apuntado que "esto es inasumible para cualquier español".

El "único favor" de Sánchez a España"

Miguel Tellado ha dicho sobre el papel del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en los trabajos de Leire Díez que "este es un Gobierno a la fuga y de forajidos". "Si alguien cree que Leire actuaba por su cuenta, que era un lobo solitario, es que le toma el pelo a la gente. Es evidente que Santos Cerdán está en toda esta trama de la fontanería", ha apuntado.

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados ha dicho que "esta señora ofrecía a presuntos delincuentes tratos de favor de la Fiscalía si sacaban trapos sucios de jueces, magistrados y de guardias civiles. Esa es la realidad y, desde luego, el numero 2 no actuaba sin el conocimiento, el impulso, el apoyo y la coordinación directa del número 1". En este sentido, ha recordado que "Sánchez ya lleva a dos números 2 que están bajo la sombra de la duda y a Ábalos la Justicia le investiga, nada más y nada menos, que por organización criminal. Lo dice la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

"Por eso hablamos de mafia, no es porque sólo hayan delinquido sino porque están tratando de extorsionar a la justicia y a las FCSE por eso es importante que salgamos a la calle y expresemos el cabreo del conjunto de la ciudadanía y que a Sánchez le quede claro que está acorralado y que no tiene salida", ha dicho Miguel Tellado. El portavoz parlamentario del PP ha añadido que "el único favor que le va a hacer Sánchez a España después de siete años en el Gobierno es que se va a cargar al PSOE".

¿Qué hará Vox con la manifestación del domingo?

Miguel Tellado ha contado que su partido ha "hecho grandes manifestaciones contra la amnistía" y "en los últimos meses la manifestación mayor que ha vivido España la organizamos nosotros". En este sentido, cree que "la de este domingo va a ser una gran manifestación" y está "convencido de que va a ser un éxito". Entre los partidos de la oposición a Sánchez el de Santiago Abascal se ha negado a participar en la convocatoria del próximo domingo en la Plaza de España.

Sobre la ausencia de Vox ha dicho Tellado que "la manifestación del domingo es una manifestación ciudadana que convoca el PP como primer partido de España y que convocamos sin siglas. Estoy seguro que va a haber muchos votantes de Vox en la manifestación de Madrid". "¿Cuándo va a dejar Vox de hacerle oposición al PP y se va a unir a los que estamos haciendo oposición a Sánchez? Creo que es la prioridad de España y creo que ahí es donde deberían estar", ha apuntado.

De la relación entre ambos partidos ha dicho que "pactar presupuestos en Valencia, Murcia o Baleares es una buena decisión porque es contraponer gobiernos que son capaces de entenderse" y cree que "Vox cuando quiera trabajar en esa dirección nos va a encontrar siempre, pero lo que no puede ser es que en Vox interpreten que cada vez que el PSOE hace algo la culpa es del PP. No, no, la culpa es del PSOE y nosotros estamos trabajando para echarlos".

"Sin el PP, sin Alberto Núñez Feijóo no vamos a conseguir echar nunca a Pedro Sánchez de la Moncloa y, por lo tanto, somos la herramienta, la palanca, del cambio y le pido a Vox que anteponga el interés general por encima de los intereses partidistas. ¡Que ya está bien! Que nos centremos en lo importante. España por higiene democrática tiene que echar a este Gobierno y lo tenemos que hacer democráticamente en las urnas. España no merece un Gobierno corrupto", ha destacado.

Ofensiva contra Bolaños en el Congreso

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados ha dicho que "tenemos un Gobierno a la fuga, prueba de ello es que Sanchez lleva 37 días sin contestar preguntas de los periodistas; hay una estrategia de proteger a Sánchez frente al caso Leire Díez. Nuestra petición de comparecencia ha sido bloqueada por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, con la colaboración de Sumar y hay una estrategia de acallar a todos los que estamos plantado cara a esto".

En este sentido, Miguel Tellado ha contado que "aprovecharemos la próxima Sesión de Control y seremos Cayetana Álvarez de Toledo y yo mismo los que interpelaremos al ministro Félix Bolaños, un ministro que en cualquier democracia moderna tendría que haber dimitido ya hace mucho tiempo. Le hemos visto en tribuna parlamentaria criticar a jueces con nombres y apellidos y es el ministro de Justicia, el primero que debería respetar la separación de poderes". Tellado ha añadido que "este Gobierno es una vergüenza, no se sostiene" y que "hay un pacto de silencio, una omertá para tratar de tapar todas las corruptelas que afectan a este Gobierno y desde luego es mafia pura. No se le puede llamar de otra forma".