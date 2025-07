Las inquietantes palabras de la nueva portavoz del PSOE sobre el "insulto" de Ayuso": "Vivimos de la fruta"

La nueva portavoz del PSOE nombrada por Pedro Sánchez, Montse Mínguez, ha protagonizado uno de los momentos políticos más extraños de este lunes en su primera rueda de prensa como cara visible del partido; un cargo que anteriormente ocuparon las socialistas Ester Peña y Pilar Alegría. "Vivimos de la fruta", ha espetado desde la sede nacional de los socialistas, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.

En concreto, Mínguez ha querido referirse al eslogan utilizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para tapar una descalificación al presidente del Gobierno durante su última sesión de investidura. Esta aseguró que había dicho en sede parlamentaria "me gusta la fruta" cuando se la acusaba de haber hecho referencia a la madre del secretario general del PSOE. Esta frase se ha convertido en un eslogan para los populares madrileños hasta el punto que el presidente del PP de Madrid ha recibido a los asistentes del Congreso de su partido con una cesta de fruta.

Ante estos hechos, Mínguez ha aseverado que le "disgusta" que se tache a la fruta como "un insulto", ya que ella es de Lérida, a la que ha llamado "tierra de fruta". "Me disgusta que se tape –ha dicho, queriendo decir tache— a la fruta como un insulto. Ustedes no me conocen, pero yo vengo de Lleida, tierra de fruta, vivimos de la fruta; la fruta no puede ser jamás un insulto", ha espetado la nueva portavoz de los socialistas antes de explicar que se ha referido a este tema porque "esto ha sido el PP este fin de semana".

Montse Mínguez ha sido una de las elegidas por Sánchez para renovar la cúpula del partido y ocupará el lugar de Esther Peña como portavoz del equipo. Hasta el momento, había ejercido como una de las responsables interinas de la Secretaría de Organización del PSOE después de la salida de Cerdán. Junto a ella trabajará como número dos la madrileña Enma López Araújo.