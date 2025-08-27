El PP arranca el curso político citando en el Senado a Leire Díez, la fontanera del PSOE

El Partido Popular inaugurará el curso político de la Comisión de Investigación del caso Koldo-PSOE con la comparecencia de la fontanera de Pedro Sánchez. La considerada líder de la cloaca socialista comparecerá el próximo 8 de septiembre por "ser una pieza esencial de la corrupción del sanchismo", según ha anunciado la portavoz del partido en la Cámara Alta, Alicia García.

Según ha dicho, "Leire Díez se convirtió en la lugarteniente a las órdenes de Sánchez y Cerdán para la contravigilancia a los que vigilaban la corrupción del PSOE, del Gobierno y de la familia de Sánchez". "Es el hilo conductor que une Ferraz con las empresas públicas, y la corrupción del PSOE de los ERE con la corrupción del PSOE de Sánchez, Koldo, Ábalos y Cerdán", ha asegurado en una rueda de prensa.

Según denuncia el PP, no se trata de "un caso aislado ni un bulo. Estamos ante el Gobierno más rodeado de corrupción de la democracia", a lo que ha añadido que el Plan de Lucha contra la Corrupción anunciado por el Gobierno, y que coordinará María Jesús Montero, es una mera "cortina de humo", como ha ocurrido con el pacto de Estado por los incendios.

Díez, que comparecerá el próximo 8 de septiembre a las 11:00, está imputada por espiar a la UCO, junto al empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo. El PSOE intentó desvincularse de esta trama reduciendo la vinculación de Leire Díez a mera "militante socialista", lo que quedó desmontado enseguida a la vista de la relación que tenía con el partido y las grabaciones posteriores. Se investiga también si chantajeó a la Fiscalía para lograr sus objetivos.

El PP recuerda que la fontanera del PSOE está vinculada con Santos Cerdán, para el que podría haber estado trabajado directamente, y Servinabar, la empresa participada por el exsecretario de organización del partido; además de a Víctor de Aldama, que irrumpió en su rueda de prensa o a Gaspar Zarrías, condenado por los ERE, que la contrató en su consultora en 2024.