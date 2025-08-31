Feijóo pone en alerta al PP ante las artimañas de Sánchez y reúne a la cúpula todo el lunes

Alberto Núñez Feijóo reúne este lunes a la dirección del PP en Aranjuez, una jornada muy intensa que se prolongará durante todo el día para preparar un curso político difícil y que será decisivo. La cúpula suele reunirse todos los lunes pero, normalmente, estos encuentros duran entre 3 y cuatro horas. El de la próxima semana no tiene límite de tiempo, dada la agenda que preparan, y se cleebrará después del mitin de este domingo en Cerdedo-Cotobade, Galicia.

La agenda judicial de Pedro Sánchez será uno de los asuntos claves a tratar, además de la inmigración o el campo, que marcarán la campaña electoral en Castilla y León, primera comunidad en celebrar comicios. Desde la dirección del PP presumen de "estar listos" y "con toda la maquinaria a punto" por si hubiera un adelanto de las generales que tampoco se descarta. Recuerdan que en el Congreso Nacional de julio remodelaron la cúpula con vistas a esa posibilidad.

Las artimañas parlamentarias

En el encuentro también se hablará de las trampas que prepara el Ejecutivo para ponerle la zancadilla al PP. Apenas 24 horas después del encuentro en Aranjuez, los de Feijóo deben enfrentarse en el Congreso a la artimaña que prepara Francina Armengol para suspender el Pleno del 11 de septiembre, que coincide con la Diada. Bajo la excusa de esta festividad, el Gobierno concentrará las sesiones en dos días para no perder una votación, dada la ausencia de Junts y ERC en la Cámara ese día.

Está previsto que en en el Pleno se convalide el Real Decreto para aumentar los permisos de paternidad a 19 semanas, cuya votación urge ya que fue aprobado el 29 de julio, y es necesario que reciba el visto bueno del Parlamento en el plazo de los 30 días posteriores a su aprobación por el Consejo de Ministros, teniendo en cuenta que agosto es inhábil.

Usar el poder territorial del PP en su contra

El martes, el Gobierno saca adelante también la quita de deuda a las CCAA, asunto recurrente con el que suele tentar a los gobiernos del PP para generar discordia dentro del partido. De hecho, Feijóo ha reunido otros año a los barones para idear una estrategia común ante lo que consideran un "chantaje", dado que se condona la deuda de todas la regiones para tapar que Cataluña es la más beneficiada.

Por si fuera poco, el Gobierno está usando el reparto de menores inmigrantes para generar fricciones en el PP, que gobierna en Canarias con CC, además de en Ceuta y Melilla, especialmente afectadas por este problema. A ellas se ha sumado recientemente Baleares. Su problemática difiere de la del resto de regiones, también muy saturadas, lo que abre la puerta a discrepancias sobre cómo abordar este asunto, a pesar de la normal coincidencia ideológica.

Como ya ocurriera con la Dana, el Pacto de Estado por la emergencia climática es otra trampa más creada para provocar división política, dada la nula voluntad del Gobierno para que pueda salir adelante. Prueba de ello es que Sánchez sigue sin llamar a Feijóo para llegar a un consenso. Tampoco a las CCAA, que tienen las competencias sobre prevención de incendios y son las que gestionan la emergencia.

Con todos estos frentes abiertos, el PP debe además mirar de reojo a su flanco derecho, es decir, a Vox, cuyo ascenso en las encuestas es también llamativo. Los de Santiago Abascal han intensificado además sus ataques contra Feijóo en los últimos meses por lo que en el PP hablan de la "pinza PSOE-Vox" que buscaría impedir que los populares gobiernen.