Sumar pacta "colaborar" con Otegi para mantenerse en el poder

Sumar se ha desplazado a Bilbao para mantener una reunión con la cúpula de Bildu, en el marco de la ronda de contactos que la formación proetarra está llevando a cabo con los distintos grupos del Congreso de los Diputados, con el objetivo de ganar peso y trazar una estrategia que les permita conservar el poder con un presidente del Gobierno que accede a sus exigencias de cara a la negociación presupuestaria.

En la reunión, a la que asistieron por parte de Bildu su secretario general, Arnaldo Otegi, y por parte de Sumar la coordinadora general, Lara Hernández, entre otros representantes, ambas formaciones coincidieron en la necesidad de "colaborar" para mantenerse en el poder y "hacer frente a la ola reaccionaria latente". De este modo, ambas formaciones apuestan por reforzar la unidad de las fuerzas progresistas ante la fractura del bloque de investidura.

En un comunicado conjunto, admiten que la reunión se ha desarrollado en un ambiente "constructivo", con una "lectura compartida sobre la situación de inestabilidad política que atraviesa el Estado español". De este modo, reconocen implícitamente la debilidad del Gobierno, cercado por diversos casos de corrupción. También abordaron el contexto internacional, en una jornada en la que Sumar ha tratado de escenificar presión sobre su socio de Gobierno, reclamando el endurecimiento de las sanciones contra Israel, la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado hebreo y la retirada de la embajadora española en Tel Aviv.

Ambas formaciones han reiterado su "firme compromiso con la construcción de una sociedad más igualitaria, justa y digna". Asimismo, han subrayado la necesidad de "seguir fortaleciendo las políticas públicas y avanzar en la ampliación de los derechos sociales, nacionales y en materia de plurinacionalidad", a pesar de reconocer que Pedro Sánchez aún carece de los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, pero mostrando su plena disposición a negociar con el presidente del Gobierno.

El pasado mes de julio, Bildu mantuvo también un encuentro con Podemos, en el que ambas formaciones acordaron impulsar un "cambio político" con el objetivo de "dejar atrás el régimen del 78". Hasta ahora, los morados, junto a Junts, han sido los socios más críticos con el Gobierno, aunque empiezan a mostrar cierta disposición a respaldar las Cuentas Públicas sin necesidad de que el PSOE tenga que incluir todas sus peticiones.