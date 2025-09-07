Los socios de Sánchez recriminan al Gobierno su desprecio por la aprobación de las cuentas públicas

La "neblina" política se ha adueñado del arranque del nuevo curso, marcado por la incertidumbre entre los socios del Gobierno, que no terminan de vislumbrar el rumbo que tomará la legislatura. Así lo expresó el líder del PNV, Aitor Esteban, después de que el presidente Sánchez se haya comprometido a presentar unas Cuentas Públicas aunque no logren el consenso necesario del hemiciclo.

Los socios de investidura recriminan al presidente del Gobierno que pretenda cargarles con la responsabilidad de una legislatura sin Presupuestos, y se muestran reacios ante esa narrativa. Después de haber incumplido en los dos ejercicios anteriores la obligación constitucional de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado ante las Cortes, entre los aliados parlamentarios de Pedro Sánchez se extiende ya la convicción de que será "imposible" sacar adelante unas cuentas públicas para 2026.

Cada socio impone sus propias condiciones. ERC supedita su apoyo a los Presupuestos a la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica para Cataluña. Podemos, por su parte, exige una ley que limite el precio de la vivienda, el embargo total a la compraventa de armas y la reversión de cualquier aumento en el gasto militar. Junts, firme en sus posiciones, mantiene como exigencia clave que se apliquen íntegramente los beneficios de la ley de amnistía, lo que permitiría el regreso sin consecuencias judiciales de Carles Puigdemont, y reclama además un mayor impulso del catalán en las instituciones europeas.

Bildu y el PNV se consolidan como los socios más leales al Gobierno, en contraste con las posiciones más beligerantes de Podemos y Junts. Aun así, fuentes parlamentarias se muestran confiadas en que ni la formación morada ni los independentistas catalanes llegarán a "enrocarse" en sus exigencias, dejando margen para la negociación. Sin embargo, por ahora, ningún partido político reconoce haber comenzado las conversaciones con el Gobierno en torno al proyecto de Presupuestos General del Estado.

"Esta legislatura va para largo", advierten desde el Gobierno, anticipándose a la falta de consenso para el proyecto y dando por hecho que, de nuevo, la prórroga de las cuentas de 2023 no representa un obstáculo para el Ejecutivo.