El Gobierno insistirá en ceder inmigración a Junts por decreto tras un nuevo batacazo parlamentario

El Gobierno encaja una nueva derrota parlamentaria, esta vez en un escenario especialmente delicado que amenaza aún más la relación del PSOE con el fugado Carles Puigdemont. Tras verse obligado a recurrir a José Luis Rodríguez Zapatero como mediador con el separatismo en Suiza, el Ejecutivo no logra sacar adelante la proposición de ley para el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña, que ha decaído con 173 votos a favor y 177 votos en contra.

El objetivo de Junts es presionar al presidente del Gobierno hasta garantizar el cumplimiento íntegro del acuerdo de investidura. En Moncloa ya asumen esta dinámica, y alineándose con el discurso independentista, aseguran que harán todo lo posible para materializar la cesión competencial hacia el autogobierno catalán. Aunque reconocen las limitaciones, fuentes gubernamentales no descartan recurrir a la vía real decreto. Esta fórmula, que también requeriría pasar por el Congreso, se contempla como una estrategia para ganar tiempo y mantener vivo el marco negociador con el fugado Puigdemont de cara a los Presupuestos Generales del Estado.

Podemos ha sido el principal obstáculo para la iniciativa, al denunciar el sesgo "racista" del texto impulsado por Junts y el PSOE. Esta postura ha tensionado gravemente la cohesión interna de Sumar. Los diputados Alberto Ibáñez, de Compromís, y Jorge Pueyo, de Chunta Aragonesista, han votado en contra rompiendo la disciplina de voto dentro del grupo parlamentario. La debilidad parlamentaria es tal que incluso el presidente del Gobierno ha votado de forma telemática para mostrar el respaldo a la medida impuesta por Puigdemont.

Durante el debate, la líder de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha defendido que este traspaso en inmigración busca "aumentar el autogobierno" y "controlar el desbordamiento". "Más del 40% de los inmigrantes en Catalunya no trabajan y muchos de ellos tienen que recibir ayudas sociales para poder vivir".

También ha cargado contra Podemos. "Es tan anticatalana y centralista la extrema derecha como lo es la extrema izquierda, siempre escogen la extrema España", ha proclamado al término de su intervención. "Lo que puede pasar hoy es que el populismo de los dos extremos coincidan", ha verbalizado, en alusión a la suma de los votos de PP, Vox y Podemos. Además, ha interpelado directamente a Pablo Iglesias, quien instó a Junts a irse "un poquito a la mierda", preguntándole si "cree que la gente de Esquerra Republicana es racista por querer que Cataluña tenga las competencias".

Podemos también ha sido señalado por otros socios habituales del Gobierno. El diputado de ERC, Gabriel Rufián así como el diputado de Bildu, Jon Iñarritu, han instado a Podemos a reconsiderar su posición.

En Vox critican que esta medida de control fronterizo no es más que un desguace del Estado al servicio de los intereses de un Gobierno que, afirman, "está políticamente muerto".