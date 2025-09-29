Vox se lanza en tromba contra el PP por la bandera de la inmigración

El giro dado por el PP con la inmigración no ha sentado nada bien a Vox, que ve con recelos la competencia en este asunto. Alberto Núñez Feijóo no sólo ha endurecido su discurso, también sus propuestas, alguna de ellas muy concretas, para intentar frenar la llegada ilegal de extranjeros o promover la expulsión de los que no se integren, en pleno ascenso de Vox en las encuestas. Medidas muy similares a las que propone Santiago Abascal, que ha salido a responder al líder del PP.

"La derechita mentirosa, demonizadora y movilizadora de la izquierda", escribía este lunes Abascal, después de acusar el día anterior a Feijóo de "demonizar a Vox", "engañar a sus votantes" o "mentir y estafar igual que Sánchez". Acusaciones que respondían a las palabras del líder del PP que el domingo, durante la clausura de la cumbre con barones del PP en Murcia, decía que "el inmigrante no es una víctima, como dice el PSOE, ni es un delincuente por defecto como dice Vox".

"La solución no es regularizarlos a todos ni echarlos al mar", añadía Feijóo, en referencia a la petición que hizo Abascal de hundir el barco Open Arms que traslada inmigrantes ilegales. "¿¿Echarlos a todos al mar??", se escandalizaba el líder de Vox en su mensaje en redes sociales, negando con ello la mayor. Sus palabras eran el pistoletazo de salida de una catarata de reproches hechos por miembros de la cúpula, diputados o eurodiputados de Vox al PP, tanto por estas palabras como por las propuestas anunciadas.

La polémica del Open Arms

Jorge Buxadé se lanzaba a por Miguel Tellado por decir en un vídeo que el PP no está "con los que quieren hundir el Open Arms con inmigrantes dentro". "Otro como su jefe, miente que te miente, y dándole a la estafa", escribía el coordinador jurídico de Vox y también eurodiputado. Le respondía la vicesecretaria y también eurodiputada del PP, Alma Ezcurra, que le recordaba que Vox pidió "confiscar y hundir barcos de negreros" y reivindicaba que los inmigrantes son "seres humanos".

"Por supuesto, hay que proteger las fronteras. También las morales, que nos distinguen y separan de vosotros", concluía en su mensaje Ezcurra, que respondía al propio Abascal en sus mensajes y a otro diputado, Carlos H. Quero, que previamente se había lanzado a criticar las propuestas sobre inmigración presentadas por el PP durante el fin de semana.

"¿Qué es "inmigración bien gestionada"? ¿Las regularizaciones de Aznar? ¿Las de Sánchez apoyadas por Feijoo? ¿El Madrid de todos los acentos de Ayuso? ¿El corazón "asín de ancho" de Moreno Bonilla? Lo único que saben gestionar bien es la estafa a los electores", escribía Quero sobre las medidas anunciadas por el PP. "La que no fomenta la xenofobia y resuelve problemas en lugar de crearlos", respondía Ezcurra a su pregunta.

Infinidad de cuentas en X asociadas o vinculadas de alguna forma a Vox publicaban también mensajes burlándose del PP o acusándole de pretender "estafar a los electores", "mentir" o ser "un miserable", especialmente por sus palabras sobre la petición hecha por Abascal para hundir el Open Arms. Es la que no fomenta la xenofobia y resuelve problemas en lugar de crearlos. El pasado 29 de agosto, el líder de Vox escribía: "Ese barco de negreros hay que confiscarlo y HUNDIRLO".