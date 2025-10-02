Editorial de Cuesta: "Estamos enviando a la patrullera Furor a escoltar una flotilla auspiciada por Hamas"

El presentador de La Noche de Cuesta en esRadio, Carlos Cuesta, ha dedicado su editorial a denunciar lo que califica como "una cadena de ridículos internacionales" protagonizados por España bajo el mandato de Pedro Sánchez, cuyo único objetivo, a su juicio, es "tapar la órbita pestilente de corrupción que rodea al Partido Socialista".

"Fuimos los encargados, por supuesto gracias a Pedro Sánchez, de hacer el ridículo más horrible y espantoso en la última cumbre de la OTAN", recordó Cuesta, explicando que mientras todos los países aliados apostaban por reforzar su defensa frente a Rusia, "el único país que hizo el ridículo, no queriendo cerrar acuerdos por unanimidad de incremento del gasto en defensa, fue España". Según el periodista, Sánchez llegó incluso a "negarse a reconocer fuera de las salas lo que estaba firmando dentro".

"Nosotros vamos a seguir recordando lo que está pasando. El precio que Sánchez está haciendo pagar a toda España para tapar sus casos de corrupción" 🎙️ @carloscuestaLD en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/5ydwUKp3Wm — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) October 2, 2025

El ridículo de la flotilla

A este episodio añadió lo que calificó como "el ridículo de la flotilla". "Estamos enviando a la patrullera Furor, un barco militar, a escoltar una flotilla auspiciada e impulsada por Hamas, por gente de Hamas, en concreto por la PCPA, que es la ramificación en el exterior de Hamas", señaló. Para Cuesta, este movimiento constituye "un insulto como la copa de un pino" al Ejército y forma parte de una estrategia de distracción: "Como todo este fuego de artificio, independientemente del daño adicional que conlleva, está diseñado para convertirse en una cortina de humo por los incalculables casos de corrupción que están acosando al Gobierno".

El periodista vinculó directamente esta maniobra con las investigaciones judiciales abiertas contra el PSOE, recordando los audios del caso Carreteras publicados por Libertad Digital. En ellos, un técnico rechazaba modificar puntuaciones en la adjudicación de un contrato millonario en Ávila: "Mira, yo me voy a jubilar y como te puedes imaginar no me voy a jubilar en una prisión". Frente a él, según Cuesta, había responsables que pedían que "apáñamelo, ponme un punto más, ponme dos, que si no, no llego, me han pedido". Y añadió: "En otro de los fragmentos dice directamente que me lo está pidiendo Javier, Javier era Javier Herrero, este señor era el subdirector de carreteras, Javier Herrero es el director general de carreteras en aquella época, el mismo del que ahora la UCO está solicitando que se investigue en todas sus cuentas corrientes para ver qué es lo que pasaba".

Ruptura con Israel

A partir de ahí, Cuesta repasó lo que en su opinión es "el precio que Pedro Sánchez está haciendo pagar a España para tapar sus casos de corrupción". "Ha reventado las relaciones con Israel", afirmó, subrayando que se trata del único aliado democrático de la zona y además proveedor clave de información antiterrorista y de armamento: "Israel nos pasa a nosotros inteligencia, información para luchar contra la entrada de yihadismo. Los software principales que tenemos en la policía para espionaje de crimen organizado también son suyos. El armamento para poder defendernos de países que son una amenaza brutal como Rusia también es suyo. Bien, pues repito, porque tenía que tapar su corrupción, Pedro Sánchez ha decidido que revienta y está reventando las relaciones con Israel".

En ese mismo tono, criticó las cesiones a los independentistas catalanes: "Ha regalado un sistema fiscal propio a Cataluña pagado por todos los demás. El coste estimado ronda los 13.000 millones de euros. ¿Que se lo enviaremos todos los demás para pagar su sillón? Porque se lo han exigido los separatistas". También se refirió a la política migratoria: "Ha confirmado la entrega del control de inmigrantes a los separatistas catalanes. ¿Por qué? Porque los tenía que tener contentos. ¿Por qué? Porque cada día su situación es más débil y cuanto más débil es la situación de Pedro Sánchez, mayor es el precio para mantenerlo en el sillón de la Moncloa".

Ataque a los jueces

El periodista acusó además al presidente de "violar la Constitución al no presentar ni una sola vez los presupuestos" y de protagonizar un "ataque sistemático al Poder Judicial". "Ha disparado el ataque a los jueces, insultando y marcando a todos los que investigan la corrupción socialista", denunció. Recordó que incluso la Comisión de Venecia ha intervenido y advirtió sobre la ley Bolaños, que en su opinión busca "apartar a esos mismos jueces y controlar las instituciones judiciales por medio de fiscales afines". "Es uno de los rasgos característicos de todo totalitarismo. Se lo traduzco. Es uno de los rasgos característicos de toda dictadura", sentenció.

En su conclusión, Cuesta subrayó el coste económico de toda esta situación: "Resulta que hemos visto los datos de recaudación y llevamos una subida de impuestos tan brutal, que la locura que se pensaba recaudar a cierre de este año se ha cumplido en julio. Literalmente. Y estamos unos 160.000 millones de euros, 170.000 millones de euros por encima de lo que se recaudaba a todos los españolitos cuando llegó este señor Pedro Sánchez".

"Lo dicho, a ver si las sentencias llegan pronto y alguno ya no tiene ninguna manera de seguir en la Moncloa", concluyó el director de La Noche de Cuesta.