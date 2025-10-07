Pedro Sánchez comparecerá en la comisión de la Dana en el Congreso

Tras meses de bloqueo, PSOE, Sumar, Podemos y Compromís han sellado un acuerdo para constituir en el Congreso la comisión de investigación sobre la gestión de la DANA. El principal punto de fricción, la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha quedado resuelto con un compromiso del PSOE que aplaza su intervención hasta los meses de junio o julio de 2026.

"Es imprescindible que todas las administraciones vengan a dar explicaciones", ha subrayado la coordinadora de Podemos en la Comunidad Valenciana, María Teresa Pérez, en referencia al alcance de la investigación. Ante los medios de comunicación, la diputada de Compromís, Águeda Micó, ha destacado que "hemos conseguido que todo el mundo que tiene algún tipo de responsabilidad y tiene algo que decir esté en esta comisión de investigación".

Según la propuesta de plan de trabajo presentada por Podemos y Compromís, aún pendiente de votación, tiene previsto el inicio de las comparecencias en octubre, coincidiendo con el primer aniversario de la catástrofe que dejó 229 víctimas, y señala al presidente de la Generalidad Valenciana como el primer citado. Está previsto que comparezcan un total de 97 personas a lo largo de los trabajos de la comisión. El primer bloque incluye a 36 comparecientes, cuya citación se plantea para los próximos tres meses.

Esta primera fase se centrará en responsables políticos e institucionales, entre los que figuran Carlos Mazón; la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas; la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé; y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Desde el PSOE insisten en que el objetivo es "cumplir los compromisos adquiridos y esclarecer los hechos" al tiempo que subrayan su voluntad de "poner en primer plano a las víctimas para que puedan ser escuchadas". La comisión será convocada en cuestión de días y contará con una fase "de investigación y otra de reconstrucción".