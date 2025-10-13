Feijóo reforzará los mecanismos para expulsar inmigrantes ilegales

Alberto Núñez Feijóo presenta este martes en Barcelona su Plan de Inmigración para combatir la llegada irregular de extranjeros y ejercer un mayor control sobre los que están en España. Después de desgranar algunas medidas en un acto en Baleares junto a la presidenta, Marga Prohens, y de presentarlas ante sus barones en Murcia, el presidente del PP ha elegido Cataluña para su puesta de largo.

Entre las novedades, ampliar los plazos de internamiento de extranjeros en los centros que les acogen para facilitar su retorno. En la actualidad, el plazo máximo de estancia en los CIEs es de 60 días. El objetivo es superar esa cifra para llegar hasta los seis meses y "garantizar la ejecución efectiva de las resoluciones de expulsión", según recoge el texto al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Un mayor tiempo de internamiento facilita que se puedan llevar a cabo los trámites necesarios para su expulsión, además de evitar que salgan libres sin ningún tipo de control por parte de la administración española. Lo habitual, ahora, es que se les suelte incluso antes, en el plazo medio de 22 o 23 días. En algunos países europeos el plazo se alarga hasta los 18 meses.

Se trata, además, de una medida disuasoria para las mafias y los propios inmigrantes que planeen llegar a nuestro país de manera ilegal. Permanecer hasta medio año en un centro de este tipo supone una pega para cualquier extranjero que pretenda entrar en España, y es una forma de, como mínimo, no alentar su llegada.

El texto de la propuesta recoge que la medida se hará "dentro de los límites establecidos por la legislación europea vigente y con pleno respeto a los derechos fundamentales". Además, incluye un compromiso para "reforzar los instrumentos de retorno voluntario", de manera que sea posible que regresen a sus países de origen en el menor tiempo posible.

La batalla en Cataluña

Cataluña, la región elegida para presentar todas las propuestas, es una de las más afectadas por la inmigración y la competencia política a cuenta de este asunto es especialmente dura. La irrupción del partido de Silvia Orriols, Alianza Catalana, ha agitado el tablero político, especialmente en el lado de la derecha, donde al margen de la cuestión identitaria, Junts, PP y Vox competían por los votos.

Las encuestas otorgan, además, a Orriols un ascenso meteórico, disputando ya la plaza a los de Carles Puigdemont, por su batalla contra la inmigración ilegal y el islam. Un asunto, este último, en el que ha entrado también de lleno Vox, y que aborda también el PP, aunque con matices respecto a los otros dos partidos. La inmigración será clave en las elecciones catalanas, como ocurre ya a nivel nacional.