La UCO ha centrado su investigación en una propuesta de "reunión de alta dirección" planteada en Acciona. Aparece mencionada en un mail de Justo Vicente Pelegrini pero el objetivo superaba al propio alto directivo por aquellas fechas de Acciona. Proponía una reunión con el vicepresidente de la gran constructora, Juan Ignacio Entrecanales, y al socio de Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso. La UCO quiere saber hasta dónde llegó la alianza porque lo cierto es que, desde ese momento, las UTE entre las dos empresas no dejaron de llover. Y con ello los contratos de obra pública.

Septiembre de 2015. Servinabar acababa de comenzar a andar. No tenía ninguna experiencia ni nada que ofrecer salvo lo obvio: los contactos políticos de Santos Cerdán, ya por aquellas fechas, persona de la máxima confianza del secretario general y futuro presidente de España, Pedro Sánchez. En menos de una semana había logrado ya un firme contacto con el gigante de la construcción Acciona. Y en menos de dos semanas tenía firmado un marco de colaboración entre la diminuta Servinabar y la todopoderosa Acciona. Firmado de tú a tú. Y todo esto ha llamado la atención de la UCO.

"Sin ánimo de realizar un estudio pormenorizado del proyecto "Mina Muga" que se aleje del objeto del presente informe, por haber sido el primer proyecto en común entre las dos constructoras y por haberse extendido al periodo investigado en el que Ábalos era Ministro de

Fomento -la Declaración de Impacto Ambiental favorable no fue otorgada hasta mayo de 2019-, se expondrán aquellos hitos que han sido considerados de relevancia para la mejor comprensión del origen de las relaciones Acciona-Servinabar ", señala la UCO.

"En este sentido, se pondrá de manifiesto no sólo el reparto de tareas entre Antxón y los directivos de Acciona, sino la relación mantenida con diferentes cargos públicos y la participación de Santos en la evolución del proyecto". Y es que "el papel de Servinabar en el proyecto minero, ejercido a través de Antxón y de Santos, habría consistido mayoritariamente en constituirse como nexo conector entre la directiva de Acciona y Geoalcali por un lado y la Administración Pública por otro".

El interés de altos cargos de Acciona

La UCO destaca que "respecto al primero de los grupos —directiva de Acciona—, si bien en el Informe 96/2025 se relató que el proyecto "Mina Muga" habría sido coordinado por parte de Acciona a través de Fernando Merino, se ha evidenciado el interés en esta operación de altos cargos de la constructora". Traducido: que superó a Merino, directivo de Acciona.

"En esta línea, el 25 de septiembre de 2015, Fernando Merino envió un correo electrónico a Antxón , bajo el título "reunión alta dirección", para tratar de concertar un encuentro entre Antxón Alonso [el socio de Santos Cerdán en Servinabar], Justo Vicente Pelegrini —como Director General de Acciona Infraestructuras en aquel momento— y Juan Ignacio Entrecanales -en calidad de Vicepresidente de Acciona-. Unos días más tarde, el 28 de septiembre de 2015, Antxón le reenvió este mismo correo electrónico a Pedro Rodríguez —directivo de Geoalcali—. Geoalcali estaba también en la concesión de Mina Muga.

"Tres meses más tarde, el 21 de diciembre de 2015, Acciona Infraestructuras y Servinabar firmaron un Acuerdo de Colaboración para el proyecto "Muga Mining Project", rubricando el contrato de prestación de servicios al que se supeditaba el acuerdo inicial el 22 de enero de 2016". Es decir, que las gestiones fructificaron. Y ya no dejaron de hacerlo en infinidad de obras públicas.

Reuniones estratégicas

"En ampliación de la participación e interés de Justo en "Mina Muga", y avanzando cronológicamente hasta el año 2017, el 8 de mayo de ese año, Antxón le comunicó a Justo que necesitaba reunirse con él para diseñar ciertos aspectos de la estrategia de "Mina Muga" antes de que volviera Peter Albert, directivo de Geoalcali. Al día siguiente, Justo le emplazó a hablar por teléfono con él, en compañía de Fernando Merino, acudiendo a las dependencias de Bilbao —en presumible referencia a las oficinas de Acciona en dicha localidad—", añade la UCO.

"Esta relación entre Justo y Antxón se habría visto también complementada por la participación de Santos. Existen indicios de que los tres se habrían reunido en alguna ocasión, tal y como se observa en la mensajería intercambiada los días 22 y 23 de mayo de 2017, en la que Antxón propuso a Justo cenar con Santos al día siguiente, aceptando el directivo de Acciona la invitación, y ofreciéndose a realizar la reserva". Dicho de otro modo, que los contactos y logros fueron múltiples y resulta extraño que fueran tan opacos que nadie más de ese entorno se enterara.

"De acuerdo con la conversación mantenida entre ambos al día siguiente, la cena se produjo el 23 de mayo de 2017 en el restaurante La Paloma, sito en la Calle Jorge Juan n° 39 de Madrid (Madrid). Tan solo seis días después de esta reunión —29/05/2017—, tuvo lugar

la firma de un contrato de prestación de servicios entre Acciona Construcción, signatario Tomás Olarte Sanz, entonces director de zona norte en Acciona Construcción — y Servinabar, signatario Antxón—, consistente en el encargo de la redacción del plan de seguridad y asesoramiento técnico en materia de seguridad laboral para el proyecto "Mina Muga". Como precio estipulado para este encargo se reflejó la cantidad de 2.819.272 €", explica la UCO.