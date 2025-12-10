Los escándalos sexuales que agitan el PSOE, y que no paran de extenderse después de la denuncia hecha pública contra el presidente de la Diputación de Lugo, son para el presidente del Gobierno un problema "estructural" que se extiende en las empresas. Según Pedro Sánchez, "el acoso laboral es un problema sistémico, una de cada tres mujeres manifiesta que ha sufrido acoso laboral en su entorno de trabajo", ha dicho, haciéndose eco de una encuesta elaborada por el ministerio de Igualdad.

De esta forma respondía a las preguntas de Alberto Núñez Feijóo en la última sesión de control al Gobierno del año, centrada en el caso Salazar. Pese a haber tardado más de cinco meses en actuar, y haberlo hecho sólo por la presión de las informaciones publicadas, el jefe del Ejecutivo ha presumido de haber "activado los protocolos antiacoso" y ser "el Gobierno que más apoya las mujeres". A continuación, ha reprochado al PP no haber actuado en el conocido caso Nevenka, ocurrido hace 25 años, y le ha echado en cara sus acuerdos con Vox.

"Si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal", respondía al líder del PP, sin mencionar en ningún momento a Paco Salazar, a Antonio Navarro o José Tomé, denunciados por acoso sexual por varias mujeres socialistas, y que salpican a la Moncloa, y el PSOE en Torremolinos y Lugo. Feijóo reprochaba a Sánchez haber sido quien designó a Ábalos, Koldo o Salazar.

Para el presidente del PP, no se trata de casos "aislados", sino un "código de conducta". "Los eligió porque están hechos a su imagen y semejanza, usted no es mejor que ellos, usted es uno de ellos", le reprochaba, en referencia a la corrupción y el "silencio de la Moncloa para quien acosa a las mujeres". "Han pasado del hermana yo sí te creo al calladita estás más guapa", remataba en una sesión muy descafeinada, dada la ausencia de hasta siete ministros del Ejecutivo.