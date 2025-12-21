El PP se queda al borde de la mayoría absoluta y el PSOE se hunde en una catástrofe sin precedentes

María Guardiola se habría quedado rozando la mayoría absoluta logrando el 44,9% de los votos y arrasando a un PSOE que se queda a más de 20 puntos. Según la encuesta de Sigma Dos que publica El Mundo la popular tendría entre 30 y 32 escaños. La popular lograría seis puntos más que en las elecciones de 2023 y de dos a cuatro diputados más.

Por su parte, el PSOE del imputado Gallardo tendría un castigo electoral sin precedentes: con un 24,7% del voto habría perdido quince puntos desde los pasados comicios y se quedaría entre 14 y 16 escaños, es decir, en el peor de los casos serían la mitad que en las elecciones.

Vox, por su parte, tendría un excelente resultado: con un 15,3% sería casi el doble de lo que tuvo en 2023 y llegaría a los 9 escaños como mínimo e incluso podrían alcanzar los 11, mientras que hasta ahora sólo tenía 5.

Por último, Unidas por Extremadura también mejoraría mucho sus resultados: con un 11,5% casi dobla los votos obtenidos en las elecciones y desde los 4 diputados que tienen ahora se disparan hasta los 7 u 8.

La encuesta recoge también un dato importante: el PP habría subido 3 puntos en la última semana si comparamos con el sondeo que publicaba Sigma Dos hace sólo seis días, mientras que el PSOE había perdido más de 3. Unos días en los que Vox también habría perdido un poco de empuje, pero de forma suave, dejándose tres décimas.

Por otro lado, a falta de saber si Guardiola alcanza o no la mayoría absoluta hay que señalar también una cifra impactante: el 60% del voto que habría obtenido la derecha, un resultado sin precedentes en una región tradicionalmente escorada a la izquierda.

