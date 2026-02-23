¿Sorpresa en Castilla y León? Una encuesta señala que el PP subiría y Vox sufriría un frenazo

Alfonso Fernández Mañueco conseguiría su mejor resultado electoral en las próximas elecciones en Castilla y León de cumplirse el pronóstico del sondeo de Sigma Dos que publica este lunes El Mundo, con una subida importante desde las de 2022 aunque, eso sí, todavía muy lejos de la mayoría absoluta: el popular tendría un 35,8% del voto, 4,4 puntos más que en los anteriores comicios, y entre 32 y 35 escaños, frente a los 34 que tiene ahora.

El PSOE, por su parte, obtiene un resultado mucho mejor que los descalabros de Aragón y Extremadura: tendría un 29,8%, prácticamente el mismo resultado que en 2022, sólo dos décimas por debajo, y entre 26 y 28 diputados, que son los que tiene en este momento.

El resultado más sorprendente es el de Vox, al menos si tenemos en cuenta lo ocurrido en las últimas elecciones autonómicas celebradas: el partido de Abascal retrocedería por primera vez en este ciclo electoral con un 16,8% del voto y 13 o 14 escaños, mientras que en 2022 tuvo un 17,6% del voto y, eso sí, los mismos 13 procuradores en las cortes regionales.

De los partidos más pequeños hay que anotar la desaparición parlamentaria, una vez más, de Podemos, que bajaría del 5,1% y perdería su único diputado, mientras que IU-Sumar tampoco logra un gran resultado: con un 4,5% todo lo más que lograría sería un escaño en Valladolid, que ni siquiera es seguro.

Mientras, los que sí lograrían representación serían dos partidos provinciales: la Unión del Pueblo Leonés tendría un 4,8% del voto y podría repetir los tres procuradores que tiene ahora o incluso ganar un cuarto. Además, Soria Ya, que ahora tiene tres, se quedaría en dos o incluso en uno.

La encuesta ha contado con un trabajo de campo de 1.954 entrevistas que se han desarrollado entre el 9 y el 19 de febrero, es decir, inmediatamente después de las elecciones en Aragón.