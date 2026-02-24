Feijóo habló con Marco Rubio media hora sobre Venezuela y Ucrania en el cuarto aniversario de la guerra

El presidente del Partido Popular mantuvo en la tarde de este lunes una conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que permitió hacer un repaso de las relaciones bilaterales entre España y el país norteamericano. Alberto Núñez Feijóo le confirmó que su propósito en materia exterior es que España sea un país fiable para sus aliados, según informa en un comunicado a medios el partido.

Además, en el transcurso de la llamada, que se prolongó durante casi media hora, le trasladó el compromiso de que su Gobierno tendrá como prioridad el fortalecimiento del vínculo transatlántico y el refuerzo de la seguridad de Occidente frente a las actuales amenazas.

También intercambiaron impresiones sobre la situación en Hispanoamérica, especialmente en lo relativo al objetivo común de que Venezuela pueda vivir bajo una democracia plena. A este respecto, Feijóo le agradeció el esfuerzo para avanzar en este propósito que el PP ha perseguido activamente durante los últimos años. Rubio es el principal impulsor de la operación contra Nicolás Maduro.

Coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, Feijóo expresó el firme respaldo de España a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y la necesidad de que Europa y Estados Unidos mantengan una posición unida y decidida en defensa de la paz, la libertad y la seguridad del continente europeo.