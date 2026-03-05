La ministra portavoz, Elma Saiz, ha anunciado que España acogerá la primera cumbre internacional contra el odio el próximo 11 de marzo, un encuentro que reunirá a representantes institucionales, expertos y voces del ámbito social y mediático para abordar uno de los fenómenos que más preocupación genera en el Ejecutivo, en medio de la guerra en Oriente Medio y la crisis de vivienda que afecta a los españoles.

La ministra ha señalado que en la cumbre se "reflexionará sobre los desafíos que plantea la propagación del discurso de odio y la polarización en los ámbitos social y digital". Saiz ha realizado este anuncio durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha sido presentada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y donde ha hecho hincapié en "las cejas" del expresidente y en el ya recurrente 'no a la guerra'.

"Yo misma moderaré una mesa que me hace especial ilusión que cuenta con la periodista Sarah Santaolalla que está siendo víctima de una campaña de odio terrible", ha avanzado la ministra, al referirse a uno de los debates previstos dentro del encuentro.

El anuncio se produce, además, en un momento en el que el Gobierno está centrado en prohibir el uso de las redes sociales a menores de 16 años y en la batalla del presidente Sánchez contra los grandes magnates de las plataformas digitales. Llega también en la antesala del 8M y en plena campaña electoral en Castilla y León, donde el presidente pretende reactivar al electorado socialista con su pulso frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Gobierno continúa así con su campaña contra los medios críticos, a los que tacha de "pseudomedios". El ejemplo más reciente es el insulto lanzado por el ministro Óscar Puente contra este medio, al que se refirió como 'Libertad Vegetal' tras la exclusiva sobre el tratamiento que recibe el presidente del Gobierno por una dolencia cardiovascular.