La ministra Aagesen, también bajo la lupa por la trama de Forestalia que salpica a Ribera

La trama de corrupción que salpica a Forestalia y al Ministerio para la Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Ribera coloca en el ojo del huracán también a su sucesora, Sara Aagesen, dada la falta de diligencia a la hora de investigar este asunto. El Partido Popular apunta ya a su responsabilidad en una ofensiva parlamentaria a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

En la batería de preguntas registras en el Congreso, el grupo de Ester Muñoz interpela al Ministerio para la Transición Ecológica para que explique si han abierto una investigación interna o un expediente informativo por las decisiones que afectan al departamento y, en caso de ser así, cuál es su resultado. También le exigen que aclare si llevará a cabo una auditoría y qué controles existen en el Ministerio para evitar este tipo de casos.

El PP pide al Gobierno que informe sobre posibles contactos, reuniones o comunicaciones entre responsables del Ministerio y del grupo Forestalia cuando se tramitaron los proyectos afectados, y que facilite la documentación al respecto. Todo ello, después de la detención del exalto cargo ministerial, Eugenio Jesús Domínguez, que ocupó el cargo cuando Teresa Ribera, ahora comisaria europea, estaba al frente del departamento.

El papel del Gobierno socialista de Aragón

Por ello, exigen aclarar "cuántos proyectos del grupo Forestalia han seguido una tramitación administrativa dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica entre 2018 y 2026"; "qué resoluciones administrativas concretas se han dictado en relación con dichos proyectos" y "en cuántos ha intervenido el referido exalto cargo".

La trama afecta de lleno al anterior Gobierno socialista del PSOE en Aragón, por lo que el PP también pone el foco en este asunto y pregunta "cuántos expedientes de proyectos de energías renovables han sido tramitados por el Ministerio en esta comunidad durante los últimos cinco años, indicando año por año cuáles han sido admitidas a trámite y cuáles han sido rechazadas".

De esos expedientes, "cuáles han sido los promotores o empresa titular del proyecto; cuál ha sido el tipo de tecnología (eólica, fotovoltaica u otras), la potencia solicitada y la localización del proyecto; y cuál ha sido el resultado de la declaración de impacto ambiental. De esos expedientes, "cuántos corresponden a proyectos promovidos por el grupo Forestalia o por sociedades vinculadas a dicho grupo".

Para comprobar si esta empresa ha sido favorecida, como apunta la investigación, el PP exige conocer "qué otros promotores energéticos han solicitado autorizaciones para proyectos renovables en Aragón en ese mismo periodo y cuál ha sido el resultado administrativo de dichas solicitudes". Por último, reclaman "una tabla comparativa anual que permita identificar todos los promotores solicitantes de proyectos renovables en Aragón" y "cuál ha sido el número de solicitudes presentadas por cada uno y su resultado".