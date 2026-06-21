Cuando veas las barbas de un catalán fugarse…

Me preguntaba cuánto iban a tardar en rasgarse las vestiduras los de siempre porque el juez Peinado se haya atrevido a especular con que algún escolta de Begoña Gómez la ayudara hipotéticamente a fugarse de la justicia, sea por obligación —orden superior directa— sea por devoción —idolatría al líder supremo—. De todo un poco hubo en la actuación de los Mossos d’Esquadra involucrados en la enésima fuga de Carles Puigdemont, en agosto de 2024. No es que se especule sobre "y si sí…" a la José Mota, es que hubo Mossos abiertamente investigados. Investigación que al fin se cerró porque, según el juez, no se pudo determinar ninguna acción conjunta destinada a favorecer la fuga de esos tres Mossos —propietario uno de ellos del vehículo en el que Puigdemont se largó— (¡!), estaban fuera de servicio (¡!!) y no habían recibido órdenes expresas de detener al prófugo de la justicia más notorio de Cataluña (¡!!!).

Con semejantes antecedentes, la bordería con que el juez Peinado se despide del caso Begoña antes de jubilarse, haciéndole al paquetito un lazo y una retirada de pasaporte, y a partir de aquí ya que se apañe el jurado popular, será bordería pero no es tontería. Si alguien quiere defender el honor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad afectados, en lugar de enfadarse por las palabras de Peinado, debería indignarse por las acciones que las han hecho posibles.

En España —Cataluña incluida— hay magníficos agentes de Policía. Urbana, autonómica, nacional. La Guardia Civil sigue estando donde está, y dando la tranquilidad que da, y todavía podría dar más a poco que recibiera más atención, más recursos y más respeto. Tan aficionados como son algunos a llamar "policía patriótica" a cualquiera que investigue las travesuras y corruptelas de los de su cuerda, a denunciar el uso torticero y sectario del trabajo policial ajeno, para luego cargarse el propio de la manera más descarada y más cutre. Los Mossos d’Esquadra en su conjunto no merecen estar asociados al baldón de ser o haber sido lacayos de Puigdemont.

Es peligroso minimizar estas cosas por pensar, por ejemplo, que solo pasan en Cataluña. Es como la reciente resolución del Tribunal de Estrasburgo de rechazar una demanda de Òmnium Cultural contra la obligación constitucional y legal de que en las escuelas catalanas se imparta al menos un 25 % de clases en español. Obligación constitucional y legal que una vez y otra proclaman todos los tribunales y una vez y otra los gobernantes catalanes, socialistas incluidos, desobedecen. Y no pasa nada. Nunca pasa nada. Se sacan de la manga una ley y un decreto nuevos que les permita escurrir el bulto y obligar a las familias discriminadas a volver a empezar desde cero. Guerra de desgaste. Financiada y/o subvencionada con nuestros impuestos.

Saben, el problema es que España es un país donde de la lengua no responde nadie. Nadie. Allá donde solo se habla español, pues se va haciendo, pero allá donde además se hablan otras cosas, se deja todo en mano de los autoproclamados defensores exclusivos de esas otras cosas, que instauran políticas nefastas. Incluso para los intereses que ellos aseguran afanarse en defender. Pero, como les decía, no pasa nada. Nunca pasa nada porque ciertas cosas en el conjunto de España tienen la importancia que tienen, es decir, importan un pimiento… hasta que ya es tarde. Muy tarde.