Elecciones, ¿cuándo?

Se dice que las elecciones generales se celebrarán, con toda probabilidad, durante la primavera. Se alega que eso favorecería las expectativas del PSOE en autonómicas y municipales, pues volveríamos a las urnas el 28 de mayo en plena negociación del PP con Vox; que coincidirían con la campaña de las presidenciales francesas donde se hablará de la amenaza fascista; que los socialistas quieren pillar a la extrema izquierda con el pie cambiado para robarle la mayoría de sus votos; que los procesos judiciales van a ir a peor, y que los presupuestos se van a presentar para eso, para que su rechazo justifique la convocatoria.

Olvida quien así piensa que Sánchez no quiere un PSOE victorioso en ningún territorio, salvo en Cataluña, porque, tras perder las generales, solo conservará el control si el partido carece de poder territorial. Tiene Sánchez tal miedo a sus compañeros que ha dado la vicepresidencia primera al gris Carlos Cuerpo, que ni siquiera es militante del PSOE, para que, en caso de verse obligado a dimitir, ningún rival potencial ocupe interinamente la presidencia. Los comicios franceses son irrelevantes. De tener alguna influencia, será tras el 2 de mayo, fecha de la segunda vuelta, y siempre que gane Marine Le Pen, que está por ver. Al PSOE, por mucho que se haya radicalizado, le interesa que la extrema izquierda saque el mejor resultado posible y le sirva bien para redondear una mayoría, o bien para movilizar la calle si hubiera que pasar a la oposición. Las fechas de los procesos judiciales no hay forma de controlarlas con tanta antelación. Además, es algo que el PSOE ya tiene amortizado. Basta pensar que si la condena del fiscal general, el hermano y el secretario de Organización, además del encausamiento del otro secretario, la mujer y todo el partido no bastan para que los resultados bajen de los cien escaños, es que no hay delito que cometido por los socialistas sea capaz de hundirles como merecen.

Solo hay una consideración que podría convencer a Sánchez de adelantar las elecciones a la primavera y es que, en marzo, funcionarios y jubilados tendrán recién subidos sus sueldos y pensiones, algo que para el verano podrían haber olvidado. En lo demás, la fecha que más conviene a Sánchez es julio o agosto. Entonces, la derecha se adocenará porque se irá de vacaciones y su indolencia estival, impensable en otra época del año, daría una oportunidad al PSOE. La desmovilización de la izquierda es más estructural, pues acude o no a votar por circunstancias ajenas a la época del año en que sea llamada a las urnas. Encima, retrasar los comicios todo lo posible da a Sánchez más tiempo en el poder y más ocasiones de que pase algo, una desgracia que permita un estado de excepción o cualquier otra cosa, como un ataque de Rusia, que imposibilite acudir a las urnas o empuje a los españoles a respaldar en todo a su Gobierno para defender a la nación. Ahora, en realidad, lo que más fácilmente permite deducir que el verano es la fecha más probable de las elecciones es precisamente que el Gobierno esté transmitiendo la idea de que serán en primavera. Es el argumento definitivo.