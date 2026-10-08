Los muertos de Sánchez

(Se advierte al lector que el texto podría herir su sensibilidad).

Es de buena crianza lamentar la muerte de cualquiera. Y así debe ser en el caso de Maricarmen Abascal. No sabemos si fue decisivo el desahucio o la tormenta mediática con la que la izquierda la rodeó. Sea como sea, si alguna culpa tuvo el contexto, la responsabilidad última será de quienes utilizaron a la mujer para sus egoístas fines, ya sea para obtener un rédito electoral, provocar la quiebra del mercado de la vivienda o propiciar el encarecimiento de los alquileres futuros. Pero, aunque parte de la responsabilidad fuera de quienes no quisieron aprobar en abril la norma que impedía los desahucios, el hecho seguiría sin ocultar la que tiene Sánchez en unos cuantos centenares de muertes acaecidas durante su mandato.

Recordemos los 192 muertos causados por no hacer las obras de acondicionamiento del barranco del Poyo. No se trató solo de ahorrar para con ese dinero comprar votos. Fue una decisión consciente fruto de la ideología medioambiental que ha guiado las políticas de este Gobierno. Especialmente responsable es la ministra Teresa Ribera, que dejó de financiar las infraestructuras que habrían evitado la catástrofe.

Recordemos los 46 muertos de Adamuz, provocados por falta de mantenimiento en las vías. La razón última es la misma, ahorrar dinero con el que comprar votos. Es verdad que la fatalidad quiso que se cruzaran dos trenes en el momento del descarrilamiento de uno. Pero también lo es que fue la falta de mantenimiento la que produjo numerosos descarrilamientos en la red viaria hasta que con uno de los muchos ocurrió la catástrofe. La negligencia fue, en este caso, del ministro Óscar Puente.

Recordemos los cuatro guardias civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico desde que Sánchez llegó a La Moncloa. La responsabilidad de Fernando Grande-Marlaska se funda nuevamente en la necesidad de imponer recortes presupuestarios con los que disponer de fondos que invertir en alimentar a la clientela socialista, pero en este caso surge la vehemente sospecha de que se esté facilitando a Mohamed VI su negocio de tráfico de hachís en Europa como parte de las atenciones que este Gobierno tiene con el monarca alauí.

Recordemos los 141 emigrantes fallecidos por ahogamiento en las costas de Ceuta por no haber tomado el Gobierno las medidas suficientes para impedir estos intentos. Aquí ya no se trata de dinero, sino de facilitar al rey de Marruecos su política de invasión pacífica, quién sabe a cambio de qué. También de estas muertes es responsable Marlaska, sin que eso absuelva a Sánchez, que es quien da las órdenes.

Está muy bien lamentar la muerte de Maricarmen, aunque nadie sea responsable de ella más que, en su caso, quienes la manipularon para sus fines políticos. Pero no estaría de más que quienes hoy se rasgan las vestiduras fueran conscientes de que, con este Gobierno, atribuibles a su responsabilidad, hay muchos más muertos que la tristemente fallecida Maricarmen. Todos ellos merecen nuestro luto. Y el responsable último de sus muertes, nuestro oprobio.