"No tengo pruebas, pero tampoco dudas" es la frase que mejor refleja la extendida percepción de una corrupción estructural del PSOE que opera en una zona gris. Ese espacio difuso donde un delito puede revestirse de procedimiento administrativo y en el que el sanchismo parece moverse como pez en el agua, como si hubiera sido creado a su medida.

Los casos que señalan a miembros del PSOE o a intermediarios relacionados con el partido, examinados de forma aislada, arrojan sospechas, indicios o pruebas sobre hechos distintos. Esa fragmentación oculta la dimensión del ecosistema que los conecta. Cuando contemplamos el conjunto, aparece una estructura cuyas ramificaciones vuelven una y otra vez al PSOE.

Las investigaciones judiciales pueden sacar a la luz partes de esa estructura. Su cometido, sin embargo, es depurar responsabilidades concretas, no ofrecer una interpretación política del conjunto. La verdadera dimensión de la amenaza queda fuera del encuadre. Y de esa percepción surge la frase del principio: "No tengo pruebas, pero tampoco dudas".

En 2002, la serie The Wire —Bajo escucha, en español— retrató de forma espléndida la sofisticación de las organizaciones criminales: la compartimentación de sus actividades y el aislamiento de la cúpula mediante sucesivas capas de intermediarios. Adaptada a la política, esa arquitectura ofrece una forma de organizar el poder y proteger a quienes lo ejercen. Quien ejecuta una operación conoce solo una parte; quien la coordina permanece alejado de la ejecución; quien la dirige queda convenientemente separado de los hechos más fácilmente demostrables. La organización conserva la unidad de propósito, mientras que la investigación debe reconstruirla atravesando todas esas barreras. Algo que rara vez se consigue.

The Wire era ficción, pero se nutría de la experiencia de sus creadores: el periodista David Simon y el antiguo policía Ed Burns, familiarizados con el crimen organizado en Baltimore. La distancia entre los grandes jefes y los subordinados que ejecutaban los delitos constituía una de las claves del guion.

El paralelismo con el sanchismo es extraordinario. Podemos reunir testimonios que sitúan a Sánchez al corriente de lo ocurrido, declaraciones que apuntan a la Moncloa y conversaciones en las que aparece mencionado como "el Uno". Pero atribuir una responsabilidad penal exige algo más que acumular indicios o referencias. Entre el nombre que aparece en una conversación y la orden delictiva que puede acreditarse se abre una distancia que toda organización compartimentada procura conservar. El ciudadano ve las conexiones; el tribunal tiene que probarlas.

Igualmente, intuimos que la obsesión del PSOE con la Ley de nietos poco tiene que ver con resarcir el daño del exilio provocado por la Guerra Civil y la dictadura. Si la reparación fuera su preocupación principal, el Gobierno habría velado con especial celo por la correspondencia entre el espíritu de la ley y lo aplicado. Habría sido el primero en exigir una revisión al descubrirse que una instrucción administrativa ampliaba el alcance de la ley hasta desligarla de la necesidad de acreditar el exilio.

Esta intuición nace de una contradicción flagrante: se invoca el sufrimiento de los exiliados para defender un procedimiento que permite acceder a la nacionalidad sin demostrar el exilio. ¿Por qué se presenta como un ataque a la reparación histórica la objeción a su desvirtuación? ¿Qué está defendiendo con tanto empeño el PSOE: el propósito de la ley o determinados efectos?

The Wire mostró cómo detener al camello de la esquina no equivale a desmantelar el negocio. La estructura sobrevive porque sus funciones están distribuidas y sus responsables mantienen entre sí una separación prudencial. Ese mismo mecanismo permite examinar la secuencia de la Ley de nietos. Primero se establece un derecho; después, una instrucción reinterpreta su alcance y admite también a descendientes sin exigir que sus ancestros hubieran sufrido exilio. A continuación, asociaciones, personas y organizaciones políticas facilitan que por esa grieta fluyan las solicitudes.

La colaboración partidista está documentada: PSOE Argentina y CeDEU anunciaron un servicio conjunto y gratuito de asesoramiento desde noviembre de 2022. Queda sin embargo la sospecha de que esta colaboración sea mucho mayor: ¿se limita a iniciativas locales o encuentra otras vías a través de partidos como Morena, en Méjico, y espacios transnacionales como el Grupo de Puebla?

Los consulados tramitan los expedientes conforme a las instrucciones recibidas y los beneficiarios obtienen una nacionalidad que, cumplidos los requisitos electorales, les permite votar. El partido que impulsó la medida puede intentar recoger después el rendimiento político. Otra cosa es que lo consiga. Cada intervención tiene su explicación particular. Y cada expediente, su trámite. Pero el conjunto apunta a una utilidad: alterar el censo electoral. A finales de agosto se habían presentado más de 1,3 millones de solicitudes, aprobado 600.684 y practicado 369.017 inscripciones de nacionalidad. Más 600.000 solicitudes aprobadas en menos de cuatro años.

Aún no ha empezado oficialmente la campaña y Sánchez ya se ha subido al púlpito para clamar contra las injusticias y advertir de los peligros de la extrema derecha. Se presenta como el salvador de los inquilinos desahuciados, el campeón de los exiliados, el protector de las mujeres, el proveedor de subsidios y el garante de las pensiones. Todo mentira. Sánchez hará lo que sea necesario para seguir mandando. A cualquier precio. Incluso al de someter el país a una estructura de poder compartimentado. Una organización mafiosa en la que él, nuestro particular Bumpy Johnson, promete repartir pavos en Navidad mientras siga siendo intocable.