Dado que la política en España es una ruina, personal, económica y a veces moral, hay dos grandes grupos de personas que llegan a dedicarse a ella: el de los que no tienen dónde caerse muertos, que a menudo son los mismos que buscan alternativas para ganar dinero de verdad desde el escaño, y el de los que sienten una llamada casi sobrenatural al asunto. Por tanto, mi consejo en la elección del voto en cualquier proceso electoral español: vota por los que no desean estar allí. Un botón de muestra que, fuera del periodo electoral, casi nadie se atrevería a discutirme: Sánchez pertenece al primer grupo y Feijóo al segundo.

El debate lo dejó clarísimo. Mientras Sánchez se revolvía con todas sus armas e imposturas para aferrarse a la esperanza —o tal vez porque desconoce el control de impulsos y la gestión de la ira—, Feijóo se mostraba a veces entre cansado y aburrido, sabiendo que el líder socialista no estaba dispuesto a debatir nada, solo a embarrar el terreno. En algún momento, cuando el del PP contemplaba al del PSOE en silencio, parecía leerse en su mirada "¿qué demonios estoy haciendo aquí perdiendo el tipo con este sujeto?".

Feijóo no necesita para nada la presidencia del Gobierno. Sánchez sí. Los mejores ministros que he conocido son aquellos que aceptaron a regañadientes la cartera ministerial, sabiendo que su vida, en muchos aspectos, sería un poco peor desde ese instante. Y los peores, no quiero citar a Yolanda Díaz, son los que cogieron la cartera dando brincos de alegría y se vieron con la vida resuelta de la forma más inesperada.

Admitamos que no hay frustración personal, fracaso escolar o trauma de infancia que no cure un coche oficial y tres escoltas. Eso hace que medren en el abrevadero político demasiadas personas que no tendrían la menor opción en la empresa privada. Pero cuando alcanzan el poder de gobierno se encuentran con una bicoca: que en torno al 43% del censo español en 2026 está formado por jubilados, desempleados y otros ajenos al mercado laboral, excluyendo a los estudiantes. Es decir, sin ánimo de generalizaciones idiotas, el tipo de votante que puede entenderles y el tipo de votante al que mejor pueden entender.

De este modo, a nadie puede sorprenderle que el PSOE de Sánchez, según la reciente encuesta de El País, solo resulte el partido más votado en tres categorías de ocupación: "jubilados y pensionistas", "parados" y "otra situación inactiva". Seamos sinceros: tampoco esperaba encontrarme a ingenieros aeroespaciales.

Y luego está la cuestión africana. Por extraños caprichos de la historia, de Punta Almina hacia abajo, hay una legión de extranjeros siguiendo con enorme interés las elecciones españolas del 29N, los que vendrán si Sánchez sigue en La Moncloa. No votan, si acaso influyen a través de Rabat, pero su expectación resulta ilustrativa. Al final, la mala política crea una cadena de intereses, y el perfil de sus integrantes está hecho a imagen y semejanza del líder. ¿Qué tienen en común los de los cayucos y Pedro Sánchez? Que no tienen nada que perder en la aventura.

Por eso necesitamos políticos que estén fuera de estas cadenas de dependencias, tipos desapasionados, como decía, a los que no les produzca un placer casi sexual cruzar el umbral de La Moncloa. Si además de eso defienden programas que hagan prosperar la nación, que nos devuelvan la libertad secuestrada, y que nos alejen de la estela cubana que llevamos ocho años siguiendo, demos gracias al buen Dios.

En definitiva, a esta España enrarecida y envilecida, al borde de la autodestrucción, solo la salvará un presidente que entre en La Moncloa por deber moral, por responsabilidad o por pura resignación; nunca uno que tenga verdaderos deseos de ganar y que su vida dependa de tal hazaña. Ojalá ese presidente sea elegido el 29N.