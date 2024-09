El ministro portugués de Defensa reclama Olivenza y Guardiola responde: "Seguirá siendo española"

El pasado viernes, el ministro de Defensa portugués, Nuno Melo, sorprendió reclamando a España que entregue el pueblo pacense de Olivenza, muy próximo a la frontera de los dos países. "Olivenza es portuguesa, naturalmente, y no es ninguna provocación", dijo en declaraciones a los medios desde Estremoz, en el distrito de Évora, según recogió la agencia portuguesa Lusa.

El ministro, presidente del democristiano CDS-PP, desató polémica en su país, donde recibió fuertes críticas de la oposición por unas palabras de "extrema gravedad" y con "impacto en la política exterior". Melo terminó desvinculando sus declaraciones del Gobierno del que forma parte pero insistió en reclamar que Olivenza es Portugal, basándose en lo estipulado en el Tratado de Alcañices en 1297 entre la Corona de Castilla y Portugal, por el que el municipio pasó al país vecino, aunque Olivenza volvió a la soberanía española durante la Guerra de las Naranjas, con la firma del Tratado de Badajoz en 1801.

Este lunes, se ha pronunciado sobre la polémica la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que ha defendido la "españolidad" de la localidad pacense de Olivenza: "Desde luego desde Extremadura vamos a seguir defendiendo la españolidad de nuestro pueblo que es Olivenza... No cabe discusión", ha espetado remarcando que no comparte la "opinión personal" del ministro de Defensa de Portugal.

"A mí me parece un debate que no toca. Es una discusión que ni siquiera está sobre la mesa. Olivenza es española desde 1801 y lo va a seguir siendo", ha sentenciado la presidenta extremeña a preguntas de los medios en un acto en Mérida sobre empleo autónomo.

En el mismo acto, ha defendido que la relación con Portugal es "fantástica", especialmente en Extremadura. "Nosotros tenemos una relación con Portugal fantástica, especialmente en Extremadura. Los últimos 30 años en la cooperación transfronteriza que se ha llevado yo creo que hemos avanzado más como socios europeos y hermanos que en los últimos siglos", ha señalado. "Por tanto, no comparto esa opinión personal, que yo creo que matiza el ministro de Defensa que es su opinión personal, no la comparto y desde luego desde Extremadura vamos a seguir defendiendo la españolidad de nuestro pueblo que es Olivenza... No cabe discusión", ha insistido.