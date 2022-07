11 / 13

Los Trump se divorciaron en 1990, una separación que llegó, en parte, por la aventura de Trump con Marla Maples, con quien se casó más tarde. El divorcio acaparó las páginas de la prensa sensacionalista durante semanas y le dio un aura todavía más especial, convertida en heroína de las mujeres divorciadas. En este sentido, tuvo un cameo en la película de 1996 El club de las primeras esposas, en la que le dice a un grupo de mujeres divorciadas “don't get mad, get everything", es decir, “no os enfadéis, quedaos con todo".