Qué pasará tras la condena a Trump

Donald Trump ya es un delincuente condenado. Los demócratas han estado buscando con ahínco que el expresidente se convirtiera en un convicto casi como la tabla de salvación que permita a Biden ser reelegido. Pero hoy no vamos a entrar en los méritos o deméritos de esta condena, de si se puede considerar lawfare o no, sino exclusivamente en qué consecuencias puede tener en unas elecciones tan polarizadas como las de este año.

El juez Juan Merchan, que no sólo es donante de los demócratas, sino que tiene una hija que trabaja de conseguidora de fondos para ese partido, es quien decidirá qué condena se le aplica a Trump. Por el momento ha anunciado que comunicará la sentencia el 11 de julio, lo cual ya ofrece una pista importante de por dónde pueden ir los tiros, porque es cuatro días antes de que se celebre la Convención Nacional del Partido Republicano donde se designará oficialmente a Trump como candidato, que estará por tanto marcada por la noticia fresca de su castigo.

¿Qué condena le podría caer? Pues lo más frecuente en este tipo de casos son multas o libertad condicional, pero puede ser condenado a prisión o a arresto domiciliario. ¿Qué parece más probable? Si nos guiamos por los precedentes, lo normal es que este caso no hubiera sido perseguido por la fiscalía, no hubiese llegado a juicio o, en el peor de los casos, no habría sido condenado. Hablamos de un juicio en el que se han convertido dos faltas prescritas y que tenían condena de multa en una treintena de delitos, así que no nos podemos fiar de los precedentes, sino de la voluntad del juez. Y como sabemos que hasta ahora ha hecho siempre aquello que más podría perjudicar a Trump, ese es el precedente del que nos podemos fiar más.

