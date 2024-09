"Todo bien aquí". Estas fueron las últimas palabras, según una recreación visual del viaje del Titán revelada por la Guardia Costera de Estados Unidos, antes de que el sumergible, que llevaba a cinco personas a bordo para ver los restos del Titanic, implosionara. El primer testimonio de una audiencia que comenzó este lunes y se prolongará durante dos semanas, fue el de Tony Nissen, exdirector de ingeniería de OceanGate. Nissen relató que estuvo bajo una tremenda presión para que el submarino funcionara, pero aclaró que no creía que las pruebas se hubieran apresurado. No obstante, señaló que era una "pregunta difícil de responder", ya que "dado un tiempo y presupuesto infinitos, se podrían hacer pruebas infinitas".

🚨| ÚLTIMA HORA: Acaban de revelar nueva imágen de los restos del sumergible OceanGate Titan en el fondo del mar, a solo 500 metros de la proa del Titanic. El sumergible implosionó trágicamente en junio de 2023, matando a las cinco personas a bordo. pic.twitter.com/Pd0QnWNAXU — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 16, 2024

Ya hubo problemas anteriores

Además, detalló que el sumergible fue alcanzado por un rayo durante una prueba en las Bahamas en 2018, algo que pudo haber comprometido el casco. The New York Times señala que la compañía experimentó 70 problemas de equipamiento en 2021 y 48 en 2022. Nissen contó que fue despedido en 2019 porque no aprobó una expedición ese año debido a sus preocupaciones por la integridad del submarino.

Antes de la implosión

Antes del último mensaje, el Polar Prince envió al sumergible varios mensajes preguntando si veían el barco de apoyo en su pantalla, pero el Titán no respondió. "Necesito una mejor comunicación por vuestra parte", fue la respuesta minutos después. A lo que el Titán respondió: "Sí". La animación de la Guardia Costera mostró que el Titán perdió contacto con el Polar Prince a las 10:47 a.m.

El plazo inicial de la investigación era de un año, pero ha tomado más tiempo. La Guardia Costera dijo en julio que la audiencia ahondaría en "todos los aspectos de la pérdida del Titán", incluidas las consideraciones mecánicas, el cumplimiento de las normas y las cualificaciones de los tripulantes.