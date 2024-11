¿Qué es el movimiento 4B que está ganando popularidad en Estados Unidos?

Desde la victoria de Donald Trump en las elecciones, las redes sociales de Estados Unidos se están llenando de vídeos de mujeres jóvenes rapándose el pelo, un acto de protesta vinculado al movimiento 4B. El 4B en EEUU es una adaptación de un movimiento feminista originado en Corea del Sur, enfocado en el rechazo a estructuras tradicionales que las mujeres consideran opresivas. Las "4B" corresponden a los principios de no matrimonio heterosexual (bihon), no maternidad (bichulsan), no citas románticas con hombres (biyeonae) y no sexo heterosexual (bisekseu). En estos vídeos se muestran enfadadas, visibilizan el movimiento y relatan la manera en la que lo van a llevar a cabo. En esta ocasión, rapándose al cero, en lo que parece una clara intención de dejar de atraer a los hombres.

Origen del movimiento 4B

El movimiento 4B Surgió como respuesta a la violencia contra las mujeres en Corea del Sur, tras un trágico asesinato, el 17 de mayo de 2016, conocido como el Caso del aseo público de Seocho-dong o el Crimen de la Estación Gangnam. Un hombre de 34 años, Kim Seong-min, apuñaló mortalmente a una mujer desconocida en el baño de un karaoke. Posteriormente, afirmó que su motivo fue que odiaba a las mujeres porque sentía que lo ignoraban y humillaban. Este ataque desató un debate nacional sobre la misoginia y la violencia de género en Corea del Sur, un país en el que las muertes por violencia de género se encuentran a la orden del día. Aunque las autoridades determinaron que Kim padecía esquizofrenia y delirios persecutorios, muchos grupos interpretaron el asesinato como un acto de odio hacia las mujeres.

Ahora, el movimiento ha ganado popularidad en EEUU en un contexto de creciente polarización política tras la reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales. En Estados Unidos, el movimiento ha encontrado eco entre mujeres preocupadas por posibles retrocesos en derechos como el aborto y la igualdad entre hombres y mujeres. Muchas lo han adoptado como una forma de protesta frente a un sistema percibido como patriarcal, utilizando plataformas como TikTok para expresar mensajes como "boicotea a los hombres" o "hazte independiente". El 4B se convirtió en uno de los términos más buscados tras las elecciones.

La ‘’amenaza’’ de dejar de dejar de relacionarse con los hombres se relaciona con las llamadas huelgas sexuales, donde grupos de mujeres tratan de visibilizar conflictos y cambiar realidades que consideran injustas en los derechos de las mujeres.