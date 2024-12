Al menos tres muertos y cinco heridos en un tiroteo en un colegio de Wisconsin

Al menos tres personas habrían muerto tiroteadas por un joven en un colegio de Wisconsin, incluido el presunto atacante, que según las primeras investigaciones podría ser menor de edad. Además, otras cinco habrían resultado heridas, según el Departamento de la Policía de la ciudad de Madison, que en un principio elevó el número de fallecidos a cinco, rectificando esta misma tarde.

"Durante la conferencia de prensa celebrada a primera hora de esta tarde, se compartió erróneamente que había cinco personas fallecidas", dijo el departamento en un comunicado.

Tal y como explicó el jefe de la Policía de Madison, Shon Barnes, en tal rueda de prensa realizada horas después del incidente, que comenzó poco antes de las 11:00 horas de este lunes, al llegar al lugar —la escuela cristiana Abundant Life—, los agentes encontraron múltiples víctimas heridas por arma de fuego y al presunto autor del ataque, un joven que, según las primeras investigaciones, podría haber sido estudiante del centro.

🇺🇸 | URGENTE El tiroteo en una escuela de Wisconsin dejó al menos 5 muertos, incluido el tirador, y 5 heridos, confirma la policía.pic.twitter.com/mEnCgnIVpC — UHN PLUS — En Español (@UHN_Plus) December 16, 2024

Desde la propia Policía han asegurado que no dispararon sus armas, por lo que todo apuntaría a que el atacante se habría suicidado tras cometer los crímenes. Por su parte, los agentes no han especificado aún si las víctimas o los heridos son alumnos o personal del colegio, y no descartan la posibilidad de que haya más implicados, por lo que han mantenido acordonada la zona, cerrando las carreteras cercanas a la escuela y solicitado a los ciudadanos que la eviten mientras las pesquisas avanzan.