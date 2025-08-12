El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado una medida sin precedentes para atajar la grave crisis de inseguridad que asola Washington D.C. Este lunes, el magnate ha declarado la "emergencia criminal" en la capital, ordenando el despliegue de la Guardia Nacional y la federalización de la Policía local. "Hoy es el Día de la Liberación en D.C y vamos a recuperar nuestra capital", sentenció desde la Casa Blanca.

Para ejecutar esta "histórica" operación de rescate, Trump ha invocado la Ley de Autonomía de 1973, que le faculta para tomar el control de las fuerzas del orden ante "condiciones especiales consideradas de emergencia". Esta provisión le permite actuar sin autorización del Congreso durante 30 días, y necesitará de su aprobación para alargarla más. De forma inmediata, ha nombrado al jefe de la DEA, Terry Cole, como comisionado federal interino del Departamento de la Policía Metropolitana.

El republicano ha cargado con dureza contra la gestión del Partido Demócrata, a quien acusa de haber convertido la ciudad en "un santuario para los criminales". Según Trump, Washington está actualmente a merced de "bandas violentas y criminales sanguinarios, turbas errantes de jóvenes desenfrenados, drogadictos y personas sin hogar". Dos noticias recientes han contribuido a : el asesinato de un empleado del Congreso y la paliza recibida por un extrabajador del DOGE fichado por Elon Musk, Ed "Big Balls" Coristine, por intentar evitar que un grupo de pandilleros le robaran el coche a una mujer.

Former DOGE employee "Big Balls" was savagely beaten after coming to the aid of a woman being attacked while in her car. This was very heroic, but you wouldn't know that from the media headlines. pic.twitter.com/vPT95AHpkm — Scott Smialkowski (@ScottSmialkowsk) August 6, 2025

Las fuerzas federales, con el posible apoyo del Ejército, llevarán a cabo "operaciones dirigidas contra pandillas conocidas, traficantes de drogas y redes criminales". El plan incluye una reforma legal para endurecer las fianzas, evitando que los asesinos salgan a la calle el mismo día de su detención, y la sustitución de los jueces que se muestren laxos con los delincuentes. También desplegará la Guardia Nacional, una decisión que no tiene las mismas cautelas legales en la capital que en cualquier estado.

Además de las medidas de seguridad, el plan de Trump contempla acciones para "embellecer" la ciudad, como la reparación del asfalto y la eliminación de los campamentos de personas sin hogar que ocupan los parques públicos, una estampa de degradación que se ha vuelto habitual bajo el gobierno demócrata de la ciudad. Hay que indicar que Washington D.C. se gobierna a sí misma gracias precisamente a la ley de 1973, porque debido a su estatus especial como capital de la República la responsabilidad sobre su gobierno recae en el Congreso.

Como era de esperar, el fiscal general de Washington D.C., el demócrata Brian Schwalb, ha calificado las acciones de "innecesarias e ilegales". Schwalb niega la existencia de una emergencia y asegura que los delitos violentos han disminuido, contradiciendo las cifras de la administración Trump, que sitúan la tasa de asesinatos en la capital entre las más altas del país.