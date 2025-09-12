Altos cargos de Trump y Xi se reúnen en Madrid en plena tensión por los aranceles y TikTok

Madrid se convierte en el nuevo escenario de la pugna comercial entre Estados Unidos y el régimen comunista de China. Una nueva ronda de negociaciones tendrá lugar en la capital española en los próximos días, trasladando el foco de tensión desde las habituales sedes como Ginebra, Londres o Estocolmo.

El Departamento del Tesoro de EEUU ha confirmado que su secretario, Scott Bessent, viajará a España para reunirse con la delegación china. Sobre la mesa no sólo estarán los aranceles, sino también asuntos de vital importancia para la seguridad occidental como el control de la aplicación TikTok y la cooperación para desmantelar redes de lavado de dinero.

Al frente de la comitiva china estará el vice primer ministro, He Lifeng, un veterano de estas negociaciones que ya ha participado en las rondas previas. Estos encuentros son la continuación de una larga serie de contactos que buscan, con escaso éxito hasta la fecha, un acuerdo comercial que ponga fin a las tensiones entre las dos mayores potencias económicas del mundo.

En un comunicado publicado en su página web, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció que su secretario, Scott Bessent, viajará entre hoy, 12 de septiembre, y el próximo jueves 18 a España y Reino Unido.

Durante su estancia en España, Bessent se reunirá con "altos emisarios" de China, incluyendo al vice primer ministro He Lifeng, el jefe del equipo negociador del país asiático durante las anteriores rondas de contactos que ambas potencias han celebrado en Ginebra, Londres o Estocolmo para buscar un acuerdo comercial.

Bessent y He "debatirán sobre asuntos clave de interés mutuo en seguridad nacional, economía y comercio, incluyendo a TikTok y la cooperación sobre redes de lavado de dinero que amenazan tanto a Estados Unidos como a China", apunta el documento, que no especifica fechas para el encuentro. Por el momento, las autoridades chinas no han hecho anuncio alguno al respecto.

Esta nueva ronda de negociación se anuncia apenas un día después de que los ministros de Defensa de China y Estados Unidos llevasen a cabo una videollamada "franca y constructiva", en una aparente señal de que ambas potencias tratan de limar asperezas.

¿Hacia el primer cara a cara entre Trump y Xi?

Bloomberg apunta a que estos contactos podrían allanar el camino hacia el primer encuentro cara a cara entre Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, desde el regreso del republicano a la Casa Blanca. Ambos mandatarios podrían coincidir a finales del mes que viene en la cumbre de la APEC en Gwangju (Corea del Sur).

Las dos principales potencias económicas del mundo renovaron en agosto, hasta mediados de noviembre, la tregua firmada en mayo tras la escalada arancelaria iniciada en las semanas anteriores por Trump, que acabó traduciéndose en un embargo comercial cruzado de facto.

Tras ello, Pekín y Washington firmaron varios acuerdos levantando vetos y restricciones a la exportación de chips por parte de EEUU o a la de tierras raras desde China.

No obstante, las tensiones continúan, centradas en que China garantice el suministro de tierras raras —minerales claves para chips, aeronáutica, defensa o automoción— y en las presiones a Pekín para que le retire su apoyo a Rusia.

Reunión bilateral con España

El Departamento del Tesoro sí agrega que Bessent se reunirá con cargos del Gobierno español para tratar la relación bilateral y que, tras la visita, se trasladará a Reino Unido, donde también mantendrá encuentros con miembros del Ejecutivo y representantes del sector privado antes de unirse al presidente, Donald Trump, en su visita oficial al rey Carlos III.