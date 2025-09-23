Zapatero podría ser señalado en el Congreso de los EEUU, amigo del régimen de Maduro

Conforme crece el cerco a Nicolás Maduro y su narcorrégimen por parte de los EEUU, más se cierra el círculo sobre uno de sus máximos valedores, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

Ya publicamos hace unos días que en la estrategia de acoso al régimen de Maduro, Estados Unidos había puesto sus ojos en Zapatero, de quien sospechan las peores implicaciones, según fuentes consultadas. Implicaciones que van más allá de su mediación constante y que han conducido al régimen de Maduro a perpetuarse en el poder robando elecciones, como sucedió de forma evidente el pasado verano.

Prueba de ello es que, según estas mismas fuentes, algunos congresistas republicanos como María Elvira Salazar, tienen intención de lanzar una iniciativa en el Congreso para iniciar acciones contra todos los "amigos" de Maduro, entre quienes cuentan al socio colombiano del gorila, Álvaro Pulido o Alejandro Andrade, clave, entre otras cosas, para descifrar el esquema de corrupción basado en PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela y que ha sido el maná financiador de prácticamente todo en el régimen bolivariano.

Hace sólo unos días la congresista María Elvira Salazar anunció la aprobación de su enmienda a la Ley PANA, destinada a convertir los recursos confiscados a funcionarios chavistas en fondos para lograr el derrocamiento del régimen de Maduro e iniciar una reconstrucción liberal en el país.

"Una vez que el dictador y sus amigos desaparezcan, habrá que reconstruir ese país destruido por 26 años de socialismo. Esta ley toma el dinero robado y lo convierte en herramienta para la libertad", expresó Salazar.

"PANA convertiría el dinero robado en una herramienta para la libertad de Venezuela, permitiéndonos usar los casi 4 mil millones de dólares que hemos incautado de narcotraficantes y criminales relacionados con Chávez y Maduro e invertirlos en una Venezuela democrática…¡Así es como podemos comenzar a reconstruir Venezuela después de décadas de devastación!", concluyó la congresista.

La propuesta fue aprobada por unanimidad en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, paso clave en el Congreso.

Zapatero, en el punto de mira

Según las fuentes consultadas por Libertad Digital, Salazar, acompañada de otros congresistas republicanos tiene la intención de señalar directamente en el Congreso dentro de esta estrategia de acoso al régimen a uno de sus principales paladines en occidente: José Luis Rodríguez Zapatero, sobre quien crece la sospecha de coimas relacionadas también con PDVSA. Los apoyos públicos de Maduro tampoco ayudan. Después de que el subsecretario de estado de EEUU insinuase en la red social X que podrían prohibir la entrada en el país a Zapatero, tras una información que le coloca en el centro de un contubernio para buscar una salida negociada a la crisis en Venezuela que permita al Cártel de los Soles mantener el poder, el propio Nicolás Maduro colmó de parabienes al expresidente español: "El expresidente Rodríguez Zapatero es un hombre honorable, un dirigente político de España. Que un subsecretario de Estado de EEUU lo agreda de esa forma es bochornoso", decía.

¿Será esta la señal para EL QUITAVISAS? pic.twitter.com/01c2KvIser — Christopher Landau (@DeputySecState) September 8, 2025

Fuentes en Washington vinculan a Zapatero no como un agente diplomático que busca una manera pacífica de transicionar del régimen de Maduro a una democracia liberal en Venezuela, sino más bien lo catalogan al mismo nivel que altos cargos chavistas, o los famosos "bolichicos", empresarios que han hecho fortuna al abrigo del régimen de Maduro y que han sido sancionados por Washington.

Las mismas fuentes hablan de una señal clara de que la paciencia se ha terminado con quienes desde Europa mantienen interlocución y lazos de amistad con el narcorrégimen de Maduro. En el caso de Zapatero, hasta la administración Obama consideraba que las mediaciones del expresidente español servían más para prolongar la permanencia en el poder del dictador que para abrir un cauce de transición.

Por todos estos motivos, las fuentes consultadas consideran inminente que en el propio Congreso de los EEUU se lance una iniciativa que coloque de forma explícita a Zapatero en el eje de los colaboracionistas del régimen y por lo tanto, enemigo de los intereses de la libertad, los opositores venezolanos y el propio EEUU.