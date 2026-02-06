El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar duramente contra el sistema electoral del país, asegurando que los comicios "están amañados" y son "motivo de burla" internacional. En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario ha urgido a reformar el sistema para evitar lo que califica abiertamente de proceso fraudulento.

Trump ha esbozado los ejes de la llamada ley para "Salvaguardar la Eligibilidad del Votante Estadounidense (SAVE Act), una reforma destinada a blindar la integridad del voto y que lleva tiempo dando tumbos en Washington sin salir adelante al enfrentarse a una aritmética adversa en el Senado. Con 53 escaños, la bancada republicana no alcanza la mayoría de 60 necesaria para evitar el bloqueo, conocido como filibusterismo, que impide aprobar las leyes que no cuenten con algo de consenso y que no sean estrictamente presupuestarias, que solo requieren la mayoría de 51.

La ley pretende rellenar tres de los principales agujeros donde se cuela el fraude en las elecciones. En primer lugar obligará a presentar una prueba de ciudadanía estadounidense al registrarse en el censo de votantes. Aunque es ilegal votar siendo inmigrante, una vez registrado en el censo nadie comprueba a la hora de votar si tienes o no derecho. Y no es raro que en algunas jurisdicciones, gobernadas por los demócratas, registren automáticamente a quienes realizan otros actos administrativos que sí pueden hacer los inmigrantes, como obtener el carnet de conducir.

La ley también recoge la principal reivindicación de los republicanos, apoyada por más del 80% de la población según las encuestas: obligar a presentar un carnet oficial con fotografía para votar. Se piden identificaciones de este tipo para casi cualquier trámite y en muchos estados se expide gratuitamente, pero no para votar porque el Partido Demócrata se resiste siempre que se intenta legislar esa obligación. Su excusa oficial es que sería "supresión de voto" porque las "minorías" tienen más difícil hacerse un carnet con foto, como si por ser negro fueras especialmente idiota.

Por último, también se quiere restringir el voto por correo a casos excepcionales como enfermedad o servicio militar, que era la norma habitual hasta que en 2020, con la excusa del covid, varios estados, incluso en contra de sus propias leyes, enviaron papeletas a todos los votantes registrados. Es una forma de aumentar la participación, pero dada la poca seguridad de estos envíos, es imposible saber si quien recibe la papeleta y la envía de vuelta al correo es realmente el votante.

Pese a las dificultades, el líder de la mayoría republicana, John Thune, ha confirmado que someterá la propuesta a votación. En el bando contrario, el demócrata Chuck Schumer ha prometido frenar una ley que tilda de "abominación", comparándola con las leyes de segregación racial de Jim Crow, vigentes en los antiguos estados confederados para discriminar a la población negra. Porque llamar "racista" a una norma que apoya la inmensa mayoría de sus propios votantes es la práctica política habitual en el Partido Demócrata en 2026.