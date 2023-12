La Federación Nacional de Cazadores de Francia ha presentado este martes su propia lista para concurrir a las Elecciones Europeas del próximo 9 de junio de 2024. Bajo el nombre "Alianza Rural", la iniciativa ha surgido "para defender la caza y el mundo rural y frenar la deriva ecologista y animalista de las instituciones europeas en los últimos años" y, atención, porque la candidatura podría sacudir el tablero político francés y debilitar a la Agrupación Nacional de Marine Le Pen.

El cabeza de lista de "Alianza Rural" es el presidente de la Federación Nacional de Cazadores de Francia, Willy Schraen. Le acompañan representantes de la agricultura, la ganadería, la pesca, la tauromaquia, la viticultura o la restauración. Según ha declarado el propio Schraen durante la presentación, "se trata de una lista apolítica, que pretende reunir a gente que defienda los intereses comunes del mundo rural".

En línea con el Movimiento Campesino (BBB) de Holanda, la iniciativa ha surgido como "una respuesta a la situación de abandono y marginación que sufren los habitantes del campo, que se ven afectados por las decisiones de las élites urbanas que no entienden su forma de vida". En este sentido, el representante de los cazadores franceses ha denunciado que están "hartos de las directivas, leyes y reglamentos europeos que nos arruinan la vida y nos impiden vivir en paz".

¿Un proyecto de Macron?

Schraen siempre ha estado vinculado a la política. Fue elegido concejal de Broxeele (Paso de Calais) a los 18 años. En las elecciones municipales de 2014, se convirtió en concejal municipal de Bayenghem-les-Eperlecques (Paso de Calais) y fue reelegido en las municipales de 2020.

Odiado por los animalistas, Schraen publicó en el año 2020 Un cazador en el campo: por una defensa de la ruralidad (ed. Gerfaut) para defender el mundo rural "a menudo caricaturizado" y que debe ser "moderno e innovador", pero también "respetando la naturaleza y las tradiciones". Poco después, defendió la caza de gatos "por la amenaza que representan para la biodiversidad", motivo por el cual recibió unas 2.000 amenazas de muerte, según cifras de su abogado.

Los medios de comunicación franceses vinculan a Schraen con Emmanuel Macron y el vicepresidente de la Agrupación Nacional (AN), Sébastien Chenu, asegura que la lista de Alianza Rural ha sido "impulsada en secreto" por el propio Macron para intentar "robar el 1%" de los candidatos de la formación de derechas. Pero en este punto, la cuestión no son los candidatos, sino los votantes porque una parte nada desdeñable del electorado de AN procede de las zonas rurales y a Schraen le basta con alcanzar el 5% de los votos para conseguir representación en el Parlamento Europeo.

"El principio del cambio"

El presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Manuel Gallardo, ha acudido este martes al acto de presentación de la candidatura de la caza y el mundo rural en Francia.

Gallardo ha asegurado que se siente "muy identificado con el proyecto que se presenta en Francia". También ha añadido que lo considera "un referente" para la federación española y se ha comprometido a "seguir sus pasos para construir una nueva Europa más social, más sensible, más sostenible y más rural".

En este sentido, el presidente de la RFEC considera que llegados a este punto "donde las políticas urbanitas están acabando con el mundo rural y las actividades que lo sustentan" es imprescindible que se escuche en el Parlamento Europeo "la voz de millones de ciudadanos europeos que demandan poder vivir acorde con sus costumbres y no estar sometidos a políticas que les expulsan de su hábitat natural y les empujan a la selva de hormigón. Hoy es el principio del cambio", ha concluido.