El niño británico que desapareció en España hace 6 años ha estado en una secta: "Mi madre me secuestró"

"Mi madre me secuestró cuando tenía 11 años", así comienza la historia que Alex Batty -menor británico desaparecido hace 6 años en España- contó al estudiante de 26 años que lo recogió con su vehículo cuando lo vio vagando solo por un camino rural de los Pirineos, en Revel (cerca de Toulouse, Francia), en una noche de fuerte lluvia. El joven, que trabaja a tiempo parcial repartiendo productos farmacéuticos, pasó dos veces por su lado y ya no pudo resistirse a invitarle a subir.

Después supo que el adolescente había estado caminando varios días por aquellas montañas en su intento por regresar a casa, en Inglaterra. Según ha explicado Fabien Accidi en sendas entrevistas, el chico -que ahora tiene 17 años- se mostró tímido durante los primeros minutos. Intentaron hablar en francés, idioma que Alex no dominaba. Así que decidieron comunicarse en inglés y la conversación empezó a fluir. Tanto es así que charlaron durante tres horas.

En ese tiempo, el británico le contó todo lo que había vivido desde que su madre -que no tenía su custodia- le llevó a vivir con otras diez personas a una "comunidad espiritual, lejos de la vida normal". Durante los cuatro primeros años, residieron en una casa de lujo en España. Y después, en 2021, se trasladaron a Francia. Aunque no hizo referencia que hubiera recibido malos tratos, la vida que llevaban allí no le convencía y ella estaba "cada vez más rara". Quería volver con su abuela.

Fabien no creyó su historia inicialmente, reconoció a Sky News. Pero dada la gravedad de lo que contaba el chico, llamó a la policía y fueron juntos a una comisaría. Allí les interrogaron a los dos y confirmaron que Alex era la persona que decía ser: el niño británico desaparecido desaparecido en Málaga hace seis años. La última vez que se le vio fue el 8 de octubre de 2017 -día en el que se esperaba su regreso- en el puerto de la capital de la Costa del Sol.

El secuestro de Alex

Alex viajó el 30 de septiembre de 2017 al extranjero con su madre, Melanie Batty, y su abuelo, David Batty, para pasar unas vacaciones familiares previamente acordadas con su abuela Susan Caruana -quien tenía la tutela del menor- en España. Según el plan previsto, el niño iba a pasar una semana con ellos en Benahavis (cerca de Marbella) y después debía volver a su casa en Oldham (en el condado de Great Manchester, Inglaterra). Pero el menor no regresó.

De hecho, los tres desaparecieron y no se había vuelto a saber nada de ellos hasta ahora. En ese momento, la abuela explicó que su hija y su exmarido vivieron con Álex en una comuna en Marruecos en el año 2014. Querían un "estilo de vida alternativo". Ella tuvo claro desde el principio que la madre y el abuelo del niño estaban detrás de ocurrido, sospechaba que podía haberse marchado a Marruecos para integrarse en una secta. Quería sacar al pequeño de la escuela.

La primera llamada

"Estoy tan feliz. He hablado con él y está bien", ha dicho en declaraciones a The Sun la abuela de Alex -Susan Caruana-. Conversación de la que también ha informado la propia Policía de Manchester, que ha señalado que pudieron conversar el jueves por la noche a través de una videollamada. "Ella está contenta de que sea, de hecho, Alex", ha señalado en rueda de prensa el subinspector Chris Sykes.

Aunque -ha advertido- "obviamente tenemos que llevar a cabo más controles cuando vuelva al Reino Unido". "La principal prioridad es ver que regresa a casa con su familia", ha dicho. Pero los agentes que investigan en el caso tienen "mucho trabajo" por delante para "establecer las circunstancias completas que rodean la desaparición y dónde ha estado todos estos años".