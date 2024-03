A Pedro Sánchez no le gusta el término "guerra" para referirse a la amenaza rusa y así se lo hizo saber a los países que están alertando con más insistencia en las últimas semanas de los peligros de una escalada bélica en el continente, según cuenta este viernes el primer ministro polaco, Donald Tusk.

En una entrevista concedida desde Varsovia a varios medios, entre ellos El País, Tusk alerta de que a su juicio hoy por hoy "literalmente cualquier escenario es posible". "Sé que suena devastador, sobre todo para la gente de la generación más joven, pero tenemos que acostumbrarnos mentalmente a una nueva era. Estamos en una época de preguerra. No exagero. Cada día es más evidente", dice el dirigente polaco, que ya ocupó el poder entre 2007 y 2014.

En este contexto, Tusk aprovecha para comentar cómo en el último Consejo Europeo mantuvo "una interesante discusión con el presidente español, Pedro Sánchez". "Nos pidió que dejáramos de utilizar la palabra guerra en las declaraciones. Argumentó que la gente no quiere sentirse amenazada de esta manera, que en España suena abstracto", revela al diario de Prisa. "Le respondí", añade, "que en mi parte de Europa la guerra ya no es una abstracción y que nuestro deber no es discutir, sino actuar y prepararnos para defendernos".

Las declaraciones de Tusk coinciden con avisos similares de países del este y nuevas amenazas desde el Kremlin, y semanas después de que el presidente francés, Emmanuele Macron, llegara a plantear la presencia de tropas aliadas en Ucrania. En la entrevista de este viernes, Tusk también insta a cumplir el compromiso en la OTAN de dedicar el 2 por ciento del producto interior bruto de cada país miembro a defensa y aboga por intensificar la ayuda a Ucrania.

"Puede que haya que pensar en la guerra de Ucrania a largo plazo", afirma. "Tanto si Joe Biden como Donald Trump ganan las próximas elecciones, es Europa la que tiene que hacer más en materia de defensa. No para conseguir autonomía militar frente a Estados Unidos, ni para crear estructuras paralelas frente a la OTAN, sino para aprovechar mejor nuestro potencial", argumenta.

"Seremos un socio más atractivo para Estados Unidos si somos más autosuficientes en materia de defensa", apunta defendiendo que hay que gastar "todo lo que podamos para comprar equipos y municiones para Ucrania, porque estamos viviendo el momento más crítico desde el final de la II Guerra Mundial. Si Ucrania pierde, nadie en Europa podrá sentirse seguro".