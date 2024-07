Cárcel para cinco activistas climáticos por bloquear una autopista

Cinco integrantes del grupo activista climático Just Stop Oil, conocido por sus polémicas acciones contra el patrimonio cultural, han sido condenados este jueves a prisión por paralizar el tráfico de una autopista de circunvalación en Londres en 2022.

Entre los activistas condenados se encuentra uno de los cofundadores del grupo y también integrante de Extinction Rebellion, Roger Hallam, de 58 años, que recibió una pena de cinco años de cárcel en un juzgado del sur londinense. El resto de los condenados, Daniel Shaw, Louise Lancaster, Lucia Whittaker de Abreu y Cressida Gethin recibieron una pena de cuatro años de prisión cada uno.

El juez Christopher Hehir aseguró que los miembros de Just Stop Oil "habían cruzado la línea de activistas preocupados a fanáticos" y que se habían autoproclamado los "árbitros exclusivos" sobre lo que se debe hacer en la lucha contra el cambio climático.

Por su parte, Just Stop Oil ha criticado la decisión de la justicia contra los que los activistas han denominado como "Whole Truth Five" (Los cinco de la verdad) y ha abierto una recogida de firmas en internet para pedir dar marcha atrás a la "sentencia más dura por una protesta pacífica en la historia del Reino Unido", según el grupo climático.

Desde su creación en 2022, Just Stop Oil ha protagonizado algunas de las acciones medioambientales más mediáticas contra el patrimonio cultural en el Reino Unido, como la vandalización de varios menhires de Stonehenge el pasado mes de junio; o tirar sopa de tomate a Los Girasoles de Vincent Van Gogh en la National Gallery de Londres, entre otros.