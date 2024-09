Montserrat asegura que el PPE no puede apoyar el nombramiento de Ribera por haber sido "una nefasta vicepresidenta"

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha acudido a Es la Mañana de Federico para reivindicar la negativa de los populares españoles al nombramiento de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, como vicepresidenta ejecutiva en Europa de Transición Limpia, Justa y Competitiva y comisaria de Competencia. "El PP español y europeo no puede apoyar a una señora que ha hecho tanto daño a España", ha incidido después de que la presidenta de la Comisión y del Partido Popular Europeo, Úrsula Von der Leyen, haya anunciado este martes la elección de Ribera.

"En el PP nos parece muy mala elección porque quien ha sido una nefasta vicepresidenta en España no puede ser una buena vicepresidenta en Europa y nosotros trabajamos para superar la etapa del sanchismo en España, no para exportarlo a Europa", ha explicado Montserrat sobre el nombramiento de Ribera, que tendrá que ser votado en la Eurocámara.

De esta forma, ha llamado a los populares a votar en contra del nombramiento de la dirigente socialista porque, a su juicio, Ribera "ha atacado al campo, a Doñana y a sectores como el del vino, el de la carne, la fresa o el arroz y ha sido quien ha impuesto condiciones imposibles a los agricultores, ganaderos y pescadores". Algo a lo que se suma, según Montserrat, que "ha dejado a ocho millones de españoles en situación de pobreza energética imponiendo un dogmatismo climático en España" ligado a su política antinuclear.

En este sentido, ha recordado que la vicepresidenta del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez perdió las elecciones europeas por más de cuatro puntos y se dejó por el camino dos millones de votos, lo que deja patente que "la gente no está contenta con las políticas de Ribera". Así, ha recalcado que Ribera todavía no es vicepresidenta de la Comisión porque antes de ello se debe "garantizar que no tiene ningún conflicto de intereses" para posteriormente ser votada por la Eurocámara, donde el Partido Popular Europeo es mayoritario.

En este sentido, Montserrat ha aludido al puesto en el que se encuentra el esposo de Ribera, Mariano Bacigalupo, quien es consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores tras ser "puesto por Sánchez" en lo que, según su punto de vista, es un ejercicio de "manoseo de las instituciones" por parte del líder socialista. Este hecho, según apunta Montserrat, debe ser evaluado por la Comisión de Turín antes de que Ribera pueda presentarse como candidata a comisaria ante el Parlamento Europeo.